Холдинг «Т1» и Федерация спортивного программирования заключили соглашение о сотрудничестве

Президент Федерации, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин и генеральный директор холдинга «Т1» Игорь Калганов подписали соглашение о сотрудничестве по развитию Федерации спортивного программирования. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

«ИТ-отрасль активно развивается, и ей нужны молодые профессионалы. Нам важно привлекать талантливую молодежь, "зажигать" ее желанием развиваться именно в сфере высоких технологий, готовить цифровые кадры. Вместе с Федерацией спортивного программирования мы будем проводить чемпионаты и соревнования, задача которых не только выявить лучших, но и показать молодым людям возможности, которые открывает перед ними новая дисциплина на стыке технологий и спорта», – сказал директор холдинга «Т1» Игорь Калганов.

«От себя лично и от всех программистов-спортсменов благодарю холдинг «Т1» за существенный финансовый вклад в развитие нового вида спорта и Федерации спортивного программирования. Эти средства будут направлены прежде всего на поддержку молодых талантливых ребят и их тренеров, формирование призового фонда для победителей соревнований. Холдинг «Т1» подает прекрасный пример как компания, инвестирующая в будущее российских информационных технологий», – отметил президент Федерации спортивного программирования, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин.

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Федерация спортивного программирования была создана октябре 2021 г. по инициативе председателя правительства России Михаила Мишустина. В апреле 2022 г. Россия стала первой страной в мире, официально признавшей спортивное программирование видом спорта. Сегодня отделения Федерации представлены в 87 регионах России. Партнеры Федерации: Минцифры России, Минспорт России, «1С», HH, корпорация «Синергия».

«Т1» – многопрофильный холдинг, является партнером производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 16 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний.

«Т1» предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика»), «Про» (продукты и партнерства), «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.