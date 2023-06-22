«СерчИнформ» получила более 70 заявок на партнерство в первые сутки после открытия франшизы

20 июня прошла партнерская конференция «Как стать сервис-провайдером в инфобезе: быстрый старт», организованная компанией «СерчИнформ». Вендор презентовал условия франшизы для организаций, которые хотят выйти на рынок ИБ-аутсорсинга. Мероприятие получило большой отклик со стороны собственников и директоров сервисных ИТ-компаний, в нем приняли участие 207 человек из 35 регионов России.

«Конференция превзошла мои ожидания – и по явке, и по интересу аудитории к теме, – отметил председатель совета директоров «СерчИнформ» Лев Матвеев. – Изначально мы планировали собрать от 70 до 100 партнерова получили 255 регистраций на мероприятие. Конференцию посетили собственники и топ-менеджеры 207 компаний. Секция вопросов и ответов заняла вместо планируемых 30-40 минут более 1,5 часов.

Участники интересовались нюансами построения бизнеса, работы партнеров в регионах, сертификацией и обучением их специалистов и многим другим. Когда получаешь так много вопросов по делу, понимаешь – партнеры верят в успех направления и готовы начинать работу. В итоге уже к следующему утру мы получили 74 заявки на партнерство. Думаю, дальше будет только больше».

На конференции топ-менеджеры «СерчИнформ» рассказали о перспективах рынка ИБ-аутсорсинга в России, о нюансах предоставления услуги заказчикам, о работе ИБ-аналитика. Опытом использования услуги ИБ-аутсорсинга поделились приглашенные заказчики: Сергей Бутолин, специалист СЭБ ООО «Криотехника» и Дмитрий Капустин, генеральный директор «RIS group». Второй блок выступлений касался организации продаж услуги по франшизе, построения бизнеса в сфере инфобеза. Завершилась программа подробным рассказом об условиях для партнеров и секцией вопросов и ответов.

Мероприятие включало неформальную часть – ужин для всех участников конференции. Нетворкинг помог подробнее обсудить перспективы работы франшизы ИБ-аутсорсинга и планы по дальнейшему сотрудничеству.

Для справки: С 20 июня 2023 г. «СерчИнформ» запустила франшизу ИБ-аутсорсингу для поставщиков ИТ- и ИБ-услуг. ИБ-аутсорсинг от «СерчИнформ» – это сервис, где клиент получает полную защиту от внутренних угроз: утечек информации, корпоративного мошенничества, неправомерного доступа к данным и др. Вендор развивает ИБ-аутсорсинг с 2019 г. и имеет успешный опыт работы с заказчиками. Услугой ИБ-аутсорсинга «СерчИнформ» пользуется более 200 постоянных клиентов. Для партнеров, готовых работать по франшизе, компания предлагает привлекательные условия, которые позволят быстро занять место на растущем рынке ИБ-услуг. По расчетам «СерчИнформ», один ИБ-аналитик может обслуживать до четырех компаний и приносить сервис-провайдеру от 500 тыс. руб. чистой прибыли в месяц. Подробнее о франшизе ИБ-аутсорсинга узнайте на сайте компании.