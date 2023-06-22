Вызовы и мотивация в ИТ-отрасли в России: требуется больше женщин и инвестиций в ИТ-безопасность

В июне 2023 г. Ventra IT (входит в HR-холдинг Ventra) провела исследование среди российских ИТ-специалистов о том, как изменилась их мотивация и какие вызовы стоят перед отраслью сегодня. Об этом CNews сообщили представители Ventra.

Анна Ларионова, директор по маркетингу HR-ходинга Ventra сказала: “Наше подразделение Ventra IT - это больше 2тыс. сотрудников, занятых на ИТ-проектах. Непрерывность процессов и качество оказания услуг - один из приоритетов компании, поэтому мы стараемся держать руку на пульсе рынка. Сегодня, когда профиль востребованных специалистов поменялся, компаниям определенно потребуются новые инструменты как для мотивации столь необходимых кадров, так и для переквалификации уже опытных сотрудников”.

В опросе приняли участие более 500 ИТ-специалистов: большинство из них (37%) специалисты уровня «Мидл» (опыт работы 1 г. - 3 г.), 26% лидеры проекта, «Синьоры», 23% выбрали вариант «Другое», 12% «Джуны» опыт работы 1 г. и менее и 3% Директора по ИТ.

В каком направлении ИТ- вы работаете?

27% опрошенных работают в разработке или тестировании ПО, 24% заняты в ИТ-инфраструктуре, 10% работают в ИТ-консалтинге, внедрении ИС/ERP, 9% в сервисе helpdesk, 3% в направлении Data Science и 28% работают в других направлениях (продажи, администрирование, продвижение, поддержка и т.д.)

Укажите ваш тип занятости?

Подавляющее большинство 98% опрошенных Ventra ИТ-специалистов работают на постоянном трудовом договоре, 4% не работают, у 3% есть собственный бизнес (фриланс, ИП, само занятый) и 1% респондентов определил свой тип занятости, как «Другое».

Что важно для вас в работе сегодня (3 варианта)?

Для 31% опрошенных Ventra ИТ-специалистов важнее всего оплата труда, 24% важны стабильный работодатель и гарантированный доход, 21% выбрали фактор соотношения баланса работы и личной жизни, для 14% важны уровень задач и профессиональное развитие, 7% ценят команду единомышленников, 5% важно совмещать работу и другие проекты.

Привлекает ли ваша компания (или вы сами) больше женщин на роли в ИТ в 2023 г.?

44% респондентов не видят тренда на привлечение большего количества женщин на ИТ-роли в 2023 году, 32% сказали, что однозначно, сегодня больше женщин выходят на работу в качестве ИТ-специалистов и 25% затруднились ответить на этот вопрос.

Какие главные вызовы вы, как специалист, видите сегодня в ИТ-отрасли (выберите 3 варианта)?

24% опрошенных Ventra ИТ-специалистов считают, что главный вызов сегодня – это обеспечение ИТ-безопасности, 20% видят главную проблему в нехватке нужных специалистов, еще 20% считают важным вызовом необходимость импортозамещения ряда продуктов, 17% считают главной проблемой низкий уровень образования и подготовки ИТ-специалистов, 10% респондентов полагают, что в отрасль идет недостаточно инвестиций, 8% ответили, что у них отсутствуют амбициозные задачи и интересные проекты, еще 1% выбрали вариант «Другое».

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Ventra IT — федеральная ИТ-компания, эксперт в области ИТ-аутсорсинга. Компания обладает ИТ-статусом с 2011 г. и предлагает спектр ИТ-услуг — от аутсорсинга разработки и сопровождения и внедрения информационных систем, до обеспечения бесперебойной технической поддержки пользователей. Входит в HR-холдинг Ventra.

HR-холдинг Ventra предлагает решения в области аутсорсинга бизнес-процессов, HR-консалтинга и гибкой занятости. Сегодня Ventra работает более чем с 600 клиентами на рынке России, Казахстана и Беларуси. Количество сотрудников на проектах более 15 тыс. человек. В июне 2022 г. холдинг приобрел бизнес компании Kelly в России, объединив команды в области решений по управлению персоналом и аутсорсинга. В начале 2022 г. Ventra привлекла инвестиции в размере 700 млн руб. на развитие собственной платформы и мобильного приложения для заказа временного персонала Ventra Go!.