Компании МСБ могут получить финансирование под 10% годовых

Кредиты для малого и среднего бизнеса набирают популярность. По данным Центробанка, количество предпринимателей, оформивших кредит ежемесячно растет. Так, в марте 2023 г. более 216 тыс. организаций и ИП оформили около 256 тыс. кредитов. Это в 1,3 раза больше, чем в аналогичный период.

Банк «Левобережный» предлагает кредит малому и среднему бизнесу до 60 млн руб. под 10% годовых до пяти лет. Воспользоваться предложением «Попади в десятку» могут новые клиенты; организации, у которых отсутствуют кредиты в Банке «Левобережный»; а также компании, имеющие расчетный счет в банке.

«Предприниматели используют кредит, как эффективный инструмент для развития своего бизнеса. Деньги можно направить на любые цели — это пополнение оборотных средств, инвестиции или рефинансирование кредитов в других банках, — объясняет Елена Новак, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса банка «Левобережный». —Мы предоставляем кредитные средства в любой форме на выбор клиента: кредит, кредитная линия с лимитом выдачи и кредитная линия с лимитом задолженности».

В качестве залога принимается жилая, коммерческая и производственная недвижимость, автотранспорт или поручительство фонда развития малого и среднего предпринимательства.

Также при оформлении кредита можно подключить овердрафт до 500 тыс. руб. с льготным периодом на два месяца. Договор овердрафта открывается по кнопке в онлайн-офисе либо в отделении банка по заявлению. Активация договора овердрафта доступна в течении 12 месяцев после выдачи кредита.

Специальное предложение действует до 1 сентября 2023 г. Подать заявку на кредит можно на сайте, в онлайн-офисе или в офисах банка «Левобережный». Подробнее по телефону 8-800-3333-555.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

Кредит доступен МСБ со средней годовой выручкой на заемщика (по данным официальной отчетности) до 2 млрд руб. Сумма кредита до 60 млн. руб. Срок — до 60 месяцев. Процентная ставка — 10% годовых. Дневная ставка, % от суммы кредита за первый день кредитования/по КЛЗ — единовременная комиссия, % от суммы лимита: 0,5% для клиентов, у которых нет расчетного счета в банке; 1% для клиентов, у которых есть расчетный счет в банке, нет кредитов. Отсрочка погашения основного долга — от трех месяцев до шести месяцев, возможно до 12 месяцев на цели инвестиции. Обязательное условие: недвижимость — не менее 50% в структуре залога (жилая/коммерческая/производственная). Может быть не обеспечено залогом не более 5 млн руб., но не более 50%. При использовании бланкочасти процентная ставка увеличивается на 0,5 п.п.