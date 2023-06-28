Только четверть программистов однозначно счастливы, работая в ИТ

Чаще всего однозначно счастливыми себя считают медсестры, менеджеры по закупкам и учителя, а однозначно несчастными — секретари и юристы. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 представителей трудоустроенного экономически активного населения из всех округов страны.

Только 26% программистов сказали, что они однозначно счастливы на работе. Половина (52%) ответили, что «скорее да», а вот по 11% соответственно рассказали, что они скорее не счастливы на работе или однозначно не испытывают счастья от работы. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

У системных администраторов эти ответы распределились следующим образом: 24% однозначно счастливы, 48% − скорее «да», чем «нет», 19% − наоборот, скорее, «нет», чем «да» и только 9% однозначно несчастливы.

Восемь из 10 россиян (79%) считают себя счастливыми людьми: каждый четвертый (24%) в этом абсолютно убежден, а 55% скорее счастливы. Однозначно несчастными себя называют только 4%, скорее несчастными — 17%.

Чем выше доход респондентов, тем чаще они сообщают о полной гармонии с собой и миром: среди зарабатывающих более 80 тыс. руб. полностью счастливых вдвое больше, чем среди опрошенных с доходом менее 50 тыс. руб. (30% против 16% соответственно). Ощущать себя однозначно несчастными больше свойственно мужчинам, чем женщинам (6% против 2%).

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего абсолютно счастливыми людьми себя называют медицинские сестры (45%), менеджеры по закупкам (40%) и учителя (34%). Полностью уверены в собственном несчастье чаще всего секретари (29%) и юристы (28%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 480

Время проведения: 1-26 июня 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 3000 респондентов.