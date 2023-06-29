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SILA Union на CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров

20 июня 2023 г. в Москве состоялось деловое мероприятие в сфере высоких технологий «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». На площадке в Сокольниках встретились важнейшие игроки рынка информационных технологий в России, в том числе, SILA Union – разработчик решения для проектирования корпоративной архитектуры и цифровой трансформации. Эксперты и лидеры проектов по цифровизации крупнейших коммерческих и государственных предприятий обменивались опытом и искали новые пути решения текущих вызовов.

Главной темой Форума стало внедрение новейших ИТ-технологий – участники представили свои проекты с результатами. Российская экономика находится на стадии становления цифровой культуры и впереди еще много амбициозных задач. Цифровые потребности компаний и мировая технологическая гонка ставит перед российскими разработчиками серьезные требования. Стоит рассматривать такие ИТ-решения, которые могут предложить современный и широкий спектр возможностей и инструментов. SILA Union – цифровая среда для проектирования и оптимизации деятельности, которая применяется под различные потребности и запросы компаний. Набор инструментов SILA Union для анализа позволяет проводить ABC-анализ, функционально-стоимостной анализ, имитационное моделирование и многое др. SILA Union – система для цифровизации процессов, моделирования и оптимизации бизнес-архитектуры с полной поддержкой программы импортозамещения.

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SILA Union на «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

В ходе дискуссий и неформального общения участники обсудили наиболее важные задачи цифровой трансформации, для решений которых необходимо выполнять определенные условия: выстроить структурные взаимосвязи ИТ-стратегии с бизнес-целями организации, иметь внутреннюю поддержку от всех вовлеченных сотрудников, мотивировать и донести важность изменений, взвешенно подходить к выбору ИТ-решений. Чтобы проект достиг желаемого результата, необходимо сформулировать стратегию, обозначить цели и определить нужные ИТ-инструменты, - как правило, это подразумевает пересмотр подхода к ведению бизнеса и переосмысления ключевых процессов.

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