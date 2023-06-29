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В любви к работе признаются 70% программистов

Чаще всего свою работу любят учителя, главные бухгалтеры и врачи, реже всего — продавцы, операторы call-центра и кладовщики. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, имеющего постоянную работу из всех округов страны.

Сегодня в любви к своей работе признаются 70% программистов, а в прошлом году о таком говорили 61%. При этом 5% ответили, что их совсем не радует их работа, а вот 25% отметили, что затрудняются ответить. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Системные администраторы стали меньше радоваться своей работе: 45% сказали, что они любят свою работу, а вот 55%, что нет. Также 17% сказали, что не любят свою работу, а вот 38% сомневаются.

Любящих свою работу больше всего учителей, главных бухгалтеров и врачей: среди них в теплых чувствах к своему делу признаются 76%, 75% и 74% соответственно. В пятерку профессий, представители которых чаще других радуются каждому новому рабочему дню, вошли также экономисты (73%), программисты и дизайнеры (по 70%).

Напротив, реже всего о любви к своей работе говорят продавцы (27%), операторы call-центра (35%) и кладовщики (36%). Кроме того, в особой привязанности к своим повседневным обязанностям нечасто признаются курьеры (37%) и охранники (39%).

За год значительно выросло число любящих свою работу HR-менеджеров (на 16 п.п.), водителей (на 12 п.п.), а также продавцов, главных бухгалтеров, экономистов и менеджеров по закупкам (на 11 п.п.). Реже стали говорить о теплых чувствах к своей деятельности системные администраторы (на 10 п.п.), администраторы (на 9 п.п.) и воспитатели (на 7 п.п.).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 573

Время проведения: 30 мая - 26 июня 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 3000 респондентов.

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