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MyTracker запустила инструмент для оценки портрета аудитории сайта или приложения

Пользователям MyTracker доступен новый бесплатный инструмент «Инсайты». ML-модели позволяют издателям формировать портрет активной аудитории сайта или мобильного приложения на базе ее интересов и других характеристик. Обезличенные данные можно использовать для развития сервиса и оптимизации рекламных кампаний бизнеса. Об этом CNews сообщили представители VK.

Инструмент анализирует аудиторию по разным параметрам: географии, интересам к разным тематикам, уровню образования, занятости, семейному положению и другим. С помощью графиков бизнес может оценить, как меняются интересы пользователей за определенный период, и адаптировать сайт или приложение под новые потребности. Агрегированные данные об аудитории можно использовать и в рекламных кампаниях — для этого достаточно интегрировать кабинет MyTracker c платформой «VK реклама».

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MyTracker запустила инструмент для оценки портрета аудитории сайта или приложения

Информация об активной аудитории обновляется ежедневно и доступна в блоке «Инсайты» в разделе с отчетами MyTracker.

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