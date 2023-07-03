билайн помог мигрировать в облака Commonwealth Partnership

Российский поставщик ИТ-услуг и облачный провайдер beeline cloud (билайн облако) помог развернуть «с нуля» и перенести критичные для бизнеса сервисы Commonwealth Partnership (CMWP) – одного из крупнейших игроков в области коммерческой недвижимости, на свою площадку. При реализации проекта провайдер уделил особое внимание непрерывности бизнес-процессов и защите клиентских данных заказчика.

CMWP основана в Москве и работает уже более 28 лет. До апреля 2022 года она была известна как Cushman & Wakefield. Компания предлагает клиентам комплексные решения для инвестиций, эффективного управления и развития проектов в недвижимости.

После выхода из состава глобальной группы CMWP потребовалось перенести ИТ-инфраструктуру на территорию РФ в кратчайшие сроки, а также заново развернуть все ключевые сервисы: корпоративную почту, систему ВКС, виртуальные рабочие столы, сетевые сервисы, комплекс ИБ-решений, файловое хранилище, сервер баз данных и 1С.

Использование пула вычислительных мощностей beeline cloud позволило сотрудникам CMWP работать в привычном окружении с минимальными изменениями с точки зрения прикладных систем. На период миграции специально для них была развернута инфраструктура виртуальных рабочих столов (VDI). Такое промежуточное решение позволило обеспечить сотрудников бесперебойным доступом ко всем корпоративным сервисам: к тем, что еще не были переведены в облако, они подключались через ноутбуки, а к уже перенесенным — через VDI. После окончания миграции инфраструктуру виртуальных рабочих столов отключили.

Сергей Кондратьев, коммерческий директор beeline cloud: «Мы постарались организовать процесс миграции таким образом, чтобы заказчик продолжал предоставлять клиентам корпоративные сервисы «под ключ» на базе ПО от ведущих вендоров. Кроме того, мы организовали новый канал связи в офис компании CMWP, перенастроили сетевое оборудование, так как ранее все это управлялось централизованно».

Алексей Третьяченко, руководитель департамента информационных технологий CMWP: «Переоценить важность бесперебойной работы критичных ИТ-сервисов для бизнеса в современном мире сложно. Это то, без чего невозможно его функционирование. Именно поэтому при выходе из глобальной группы одной из первоочередных и жизненно важных задач для нас стало создание собственной ИТ-инфраструктуры на базе устойчивых решений и платформ в крайне сжатые сроки. Коллеги beeline cloud эффективно с нами взаимодействовали на этапе их развёртывания, предоставив не только площадки ЦОД, но и свою экспертизу».

Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru