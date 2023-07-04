Холдинг «Т1» представил цифровую академию

Холдинг «Т1», один из лидеров российского ИТ-рынка, представляет «Т1 цифровую академию». Открытие образовательного проекта холдинга связано с запросом российского рынка на рост числа высококвалифицированных ИТ-специалистов, а также с необходимостью постоянного расширения компетенций сотрудников и непрерывностью процесса обучения в сфере ИТ. Об этом CNews сообщили представители компании «Т1».

«"Т1 цифровая академия" была создана для решения внутренних задач по обучению сотрудников, и последние 1,5 года она была основным образовательным партнером для компаний холдинга. За это время более двух тыс. сотрудников "Т1" повысили свою квалификацию с использованием образовательных продуктов, разработанных академией. Мы уверены, что с учетом многопрофильной ИТ-экспертизы холдинга, дополненной ведущими методологиями, "Т1 цифровая академия" станет одним из главных провайдеров цифрового образования для российских компаний», − сказал Игорь Калганов, генеральный директор холдинга «Т1».

Сфера деятельности «Т1 цифровой академии» − образовательные услуги и создание обучающих решений, ПО, материалов и программ для раскрытия талантов внутри компаний в России и за рубежом.

«Т1 цифровая академия» разрабатывает индивидуальные образовательные решения, которые позволяют достигнуть результатов в обучении сотрудников любых отраслей ИТ-компетенциям. Кроме того, решения, которые были созданы для задач холдинга «Т1» и его партнеров и показали эффективность. Любое из этих решений может быть адаптировано под задачи заказчика.

«Рынок корпоративного обучения в России уже зрелый, при этом продолжает показывать хороший рост. Благодаря сотрудничеству с компаниями своего холдинга "Т1 цифровая академия" выходит на внешний рынок опытным игроком и уже сегодня стремится стать образовательным партнером для российских организаций. Своей сильной стороной, помимо технологических компетенций, мы считаем умение сотрудничать в различных форматах – от готовых курсов и кастомизированных сервисных решений до полного образовательного партнерства. При этом к каждому проекту мы стараемся подходить комплексно и совместно с заказчиком проходить все этапы – от аудита до оценки изменений по итогам внедрения решений», − сказал Дмитрий Красовский, директор «Т1 цифровая академия».

«Т1 цифровая академия» разрабатывает образовательные решения, фокусируясь на новом подходе к развитию персонала − концепции раскрытия талантов. В условиях дефицита высококвалифицированных кадров работа с сотрудниками перестает быть отбором кандидатов с наибольших потенциалом и удержанием самых «выгодных» кадров. Основной задачей становится создание условий, в которых каждый сотрудник может раскрыться и принести максимальную пользу компании.

«В 2022 г. перед российской ИТ-отраслью встали масштабные задачи по созданию большого стека отечественных решений, и это открыло новые возможности для развития ИТ-специалистов внутри страны. Значительно вырос спрос на специалистов по импортозамещению ПО, ИТ-инфраструктуры и оборудования. Благодаря решениям "Т1 цифровой академии" мы оперативно реагировали на все изменения, сотрудники быстро развивали компетенции, а новые специалисты намного легче адаптировались в команде. Если раньше погружение специалиста в новую технологию занимало около полугода, то при поддержке специализированных обучающих решений процесс занимает не более месяца», − сказал Антон Якимов, заместитель генерального директора холдинга «Т1» по технологическому развитию.

«Т1 цифровая академия» предлагает решения для бизнеса по шести направлениям: обучение как канал найма, онбординга и адаптации, стажировки и открытые школы по развитию цифровых и ИТ-навыков; повышение ИТ-квалификации и цифровых компетенций сотрудников, массовое обучение и переобучение сотрудников в области ИТ и цифровых компетенций; обучение решениям холдинга «Т1», внешнее обучение продуктам холдинга «Т1»: «Сфера», «Дион», AIR и др.; обучение при внедрении цифровых решений, обучение продуктам в рамках импортозамещения и проектов холдинга «Т1» по созданию продуктов на заказ; обучение и консалтинг по цифровизации HR-процессов, обучение топ- и линейных менеджеров с привлечением топ-менеджеров «Т1»; EdTech и HRTech платформы, создание на заказ и лицензирование платформ обучения и автоматизации HR.

Решения «Т1 цифровой академии» повышают компетенции уже работающих ИТ-специалистов, а также сокращают сроки найма и адаптации новых сотрудников. В ближайшее время «Т1 цифровая академия» планирует работать с компаниями в отраслях, где наиболее востребована цифровая трансформация, вне зависимости от их размера и уровня. По данным недавнего исследования аналитического агентства холдинга «Т1», отраслями-лидерами по цифровизации, помимо ИТ и финтеха, сегодня являются электроэнергетика, розничная торговля, металлургия, транспорт и логистика, строительство.

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«Т1 цифровая академия» (входит в холдинг «Т1») – образовательный партнер на рынке корпоративного обучения, провайдер готовых образовательных решений и кастомизированных продуктов и сервисов для развития ИТ-компетенций сотрудников. Компания работает на стыке EdTech, HRTech и ИТ-консалтинга, объединяет цифровые компетенции холдинга «Т1», мировые практики и собственные разработки в сфере работы с талантами и предлагает заказчикам индивидуальные решения бизнес-задач. Цифровая академия предлагает партнерам как разработку индивидуальных сервисных решений под задачи бизнеса, так и готовые базовые курсы, которые могут быть доработаны и адаптированы под цели заказчика.

«Т1» – многопрофильный холдинг, является партнером производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 16 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. «Т1» предоставляет спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», «Т1 Cloud», «Сервионика»), «Мультикарта», «Т1.аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор «Нота» и «Т1 цифровая академия». Они обладают экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО, сервисной поддержки и аутсорсинга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, интернета вещей. Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.