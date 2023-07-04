Infosecurity (ГК Softline) расширяет портфель услуг новыми возможностями корпоративного образования

Infosecurity, специализированный сервис-провайдер в области информационной безопасности, совместно с «Академией айти», расширяет портфель услуг новыми возможностями корпоративного образования, которые позволят предложить рынку современные подходы к повышению квалификации специалистов по кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Новый образовательный формат будет включать в себя практические подходы к корпоративному обучению, программы с моделированием киберугроз, тренинги по реагированию на киберинциденты, стажерские программы по подготовке ИБ-специалистов с менторством от экспертов, а также предоставит заказчикам возможность получать решения, сервисы и образовательные возможности через «единое окно».

«Объединение образовательного опыта «Академии айти» и экспертизы Infosecurity в сфере информационной безопасности позволит нам предлагать клиентам более широкий спектр услуг в области обучения и подготовки специалистов по информационной безопасности. Использование новых форматов обучения поможет специалистам прокачать практические навыки на моделях угроз, приближенных к реальности, повысить квалификацию, освоить передовые технологии и продукты, обеспечивающие защиту ИТ-инфраструктуры», - отметил Игорь Морозов, ректор «Академии айти», руководитель образовательной экосистемы «Академия Softline».

«С ростом кибератак растет и потребность рынка в профессиональных ИБ-специалистах, способных бороться с современными цифровыми угрозами, отражать атаки злоумышленников и защищать корпоративный контур компании. Мы уверены, что совместная работа с «Академией айти» позволит нам создавать уникальные программы обучения, ориентированные на реальные вызовы, с которыми сталкиваются наши клиенты в сфере информационной безопасности. Наше партнерство будет способствовать расширению образовательных возможностей Softline для повышения уровня квалификации специалистов по кибербезопасности, что поможет нашим клиентам стать более защищенными в цифровом мире», - сказал Николай Агринский, генеральный директор компании Infosecurity (ГК Softline).

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Infosecurity (входит в ГК Softline) — специализированный сервис-провайдер, оказывающий услуги в сфере информационной безопасности, ИТ и консалтинга по модели MSSP (Managed Security Service Provider). Ключевые сервисы Infosecurity — реагирование на инциденты информационной безопасности (SOC), консалтинг ИБ и проведение аудита, защита информации от утечек (DLP) и сервис выявления и защиты от внешних цифровых угроз (ETHIC). Infosecurity — член международной федерации FIRST, а собственный центр мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (Infosecurity CERT) лицензирован университетом Карнеги-Меллон. Компания является лицензиатом ФСБ и ФСТЭК России, а ее решения включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Академия айти» (входит в экосистему «Академия Softline») — образовательный партнер для корпоративных и государственных заказчиков с 1995 г. «Академия айти» обучении ИТ и информационной безопасности, в дисциплинах на стыке ИТ и бизнеса, в подготовке квалифицированных кадров для цифровой экономики.