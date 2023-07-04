CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Цифровизация Импортонезависимость Бизнес-коммуникации
|

Merlion и Webinar Group объявляют о начале стратегического партнерства

Компания Merlion и Webinar Group, российский разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы, объявляют о стратегическом партнерстве. Долгосрочное сотрудничество сторон будет направлено на развитие b2b-продаж программных решений отечественного вендора.

Merlion сфокусируется на продвижении технологий для бизнес-коммуникаций разработки Webinar Group среди своих партнеров — системных интеграторов, работающих с клиентами в разных сегментах экономики и индустрии. Сотрудничество сторон позволит реализовать больше проектов по внедрению и адаптации ИТ-решений разработчика. Кроме того, через технический центр Merlion партнеры смогут получать поддержку по любым вопросам, касающимся работы сервисов Webinar Group.

Webinar Group имеет серверную инфраструктуру на территории России, решение зарегистрировано в едином реестре российского ПО. За год на платформе проходит около 2 млн онлайн-мероприятий, к которым подключается до 30 млн участников. Среди клиентов Webinar Group — крупнейшие компании и ведущие вузы России: Почта Банк, Русагро, Авито, МГУ, МГИМО, ВШЭ и другие.

«Merlion уже 30 лет является одним из ключевых игроков российского ИТ-рынка и поддерживает бизнес на пути к цифровой трансформации. Мы уверены, что благодаря нашему партнерству больше компаний оценят преимущества платформы Webinar и смогут вывести деловое общение на новый уровень, а также повысить эффективность командной работы», — говорит Елизавета Покровская, руководитель направления партнерских продаж Webinar Group.

«Webinar Group создает ИТ-решения для онлайн-коммуникаций c 2008 года. За это время разработчик успел завоевать признание и доверие в корпоративной среде: многие компании успешно пользовались его продуктами. Сейчас платформа продолжает активно развиваться, предлагая бизнесу новые цифровые сервисы. С началом нашего с вендором сотрудничества у партнеров появилась возможность улучшать ИТ-инфраструктуру клиентов и заказчиков с помощью продуктов Webinar», — комментирует Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России взрывной рост спроса на программистов и сисадминов. Берут даже без опыта и образования

Китай вводит запрет на вывоз металлов для полупроводников из-за обиды на США. Почему это выгодно России

VK купила долю в разработчике приложения для «Пушкинской карты»

Россия готовится начать полный цикл выпуска оптоволокна, устранив зависимость от США и Японии

«Дочка» «Ростеха» заставила госзаказчика заплатить 187 миллионов за ИТ-проект в Крыму

Совместная компания «Ростеха» и АФК «Системы» займется производством электроники

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие проточные электрические водонагреватели до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента

Показать еще

Наука

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы
Показать еще