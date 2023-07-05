Анна Часовенная возглавила «Мегафон» на Северо-Западе

Новым директором по региональному развитию «Мегафона» на Северо-Западе назначена Анна Часовенная. Ранее она отвечала за продажи на массовом рынке в Москве и регионах «Золотого кольца» России. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В новой должности Анна займется вопросами стратегического развития компании на розничном и корпоративном рынках Северо-Западного макрорегиона. Приоритетными направлениями работы станут: развитие сети дистрибуции, обеспечение притока абонентской базы и улучшение качества связи в регионе.

«Северо-Запад – один из наших ключевых регионов с точки зрения развития бизнеса. Анна хорошо знакома с особенностями рынка телекоммуникаций и стратегическими задачами компании. У нее есть все инструменты, чтобы не просто удержать высокие позиции «Мегафона» в регионе, но и укрепить их. Безусловным фокусом нового директора станет Санкт-Петербург. Уверен, что опыт Анны поможет добиться поставленных целей и реализовать амбициозные задачи компании», – отметил Олег Телюков, операционный директор «Мегафона».

Анна Часовенная

Анна Часовенная окончила исторический факультет Поморского государственного университета. В 2005 г. начала карьеру в телеком-отрасли. С 2015 по 2019 гг. занимала руководящие позиции в структурах федерального оператора связи. В 2019 гэ присоединилась к команде Yota на должность директора макрорегиона Северо-Запад. С 2022 г. по настоящее время занимала позицию директора по продажам на массовом рынке Столичного региона «Мегафона».

Михаил Прахов, возглавлявший Северо-Западный филиал с конца 2021 г., перешел на аналогичную позицию в Столичный регион «Мегафона» в Москве.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.