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«Динамика» стала резидентом кластера ИТ «Сколково»

«Динамика», разработчик решений для финансового сектора, получила статус резидента кластера информационных технологий в «Сколково». Экспертная комиссия высоко оценила проект «Цифровая IT-экосистема Dynamika для обслуживания клиентов в банке» и заинтересовалась решениями компании.

Экосистема Dynamika состоит из компонентов, каждый из которых закрывает определенный бизнес-процесс или точку взаимодействия с клиентом. Все компоненты объединены в экосистему с общей ролевой моделью и системой доступа. Благодаря этому возможно полностью цифровизировать клиентский путь в банке – от первого обращения до завершения обслуживания. Помимо цифровизации банковских процессов, решение позволяет в каждый компонент добавить элемент продаж. Таким образом клиенты компании «Динамика» не просто экономят, но и дополнительно зарабатывают, превращая каждую точку касания в продающую.

«Мы рады стать резидентом кластера информационных технологий в «Сколково». Статус резидента подтверждает тот факт, что наши решения востребованы, эффективны и полезны для финансового сектора, — отметил Олег Бессонов, генеральный директор компании «Динамика». — Это значимый шаг для нас, который позволит усилить нашу позицию в области инноваций и ускорить развитие технологических решений. Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с другими резидентами и вклада в экосистему «Сколково».

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