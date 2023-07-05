CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Михаил Геллерман присоединился к команде ГК «Астра»

Компания «Рупост» (входит в ГК «Астра») объявила о назначении Михаила Геллермана генеральным директором. Его ключевой задачей станет масштабирование бизнеса за счет усиления продуктового стека, включающего RuPost и WorksPad, инновационными решениями, возможностями и сервисами, востребованными рынком.

Ранее Михаил Геллерман работал на позиции топ-менеджера в Sodexo, «Ренессансе», Nestle и Gillette, а затем был вице-президентом по продажам в Восточной Европе во Fleetcor Technologies – поставщика решения по безналичной оплате топлива на АЗС через приложение или топливную карту, а также других платежных решений для бизнеса.

«Передо мной поставлена амбициозная задача: вывести компанию на уровень миллиардного бизнеса за счет развития системы защищенных мобильных рабочих мест WorksPad и самой современной корпоративной почты RuPost. Достижение этой цели вполне реально, так как WorksPad уже известен на рынке, а RuPost востребована и крупными enterprise-заказчиками, и средними, и даже небольшими B2B-компаниями благодаря удобству эксплуатации и легкости миграции с MS Exchange. Обоими продуктами сейчас пользуются крупнейшие российские ритейлеры, консалтинг, финансовые организации, включая банки из топ-10, а также заказчики из горно-металлургической и авиастроительной отраслей», – сказал Михаил Геллерман, генеральный директор компании «Рупост».

«Я уверен, что обширный профессиональный опыт, многочисленные успехи и сильная репутация Михаила на B2B-рынке позволят нам эффективно развивать продукты RuPost и WorksPad и оперативно реализовывать востребованные функциональные возможности и сервисы, чтобы для пользователей всегда были очевидны преимущества нашего софта», – сказал Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Биржа наказала российский кикшеринговый сервис за малый объем торгующихся акций

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2023» и «Импортозамещение года 2023»

CNews Analytics опубликовал CNews100 — рейтинг 100 крупнейших ИТ-компаний России

Россияне прекращают покупать ноутбуки. На рынке катастрофический обвал

Власти выделили миллиарды на создание в России технологий выпуска чипов 250-65 нм

Продана ИТ-«дочка» банка «Открытие» с 800 программистами

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Какие гаджеты взять с собой в отпуск: выбор ZOOM

Лучшие проточные электрические водонагреватели до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Экзотическая материя: физики наткнулись на материал, состоящий из бозонов

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия
Показать еще