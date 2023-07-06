CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты
|

Холдинг «Т1» возглавил рейтинг крупнейших компаний-разработчиков ПО и интеграторов CNews100

По итогам 2022 г. холдинг «Т1» занял первое место среди российских разработчиков ПО и интеграторов в рейтинге CNews100 и вторую строчку в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России CNews100, продемонстрировав по сравнению с 2021 годом рост выручки на 90% с 87,6 млрд руб. до 166,5 млрд руб. и расширив штат на 73%.

Одним из главных драйверов роста бизнеса холдинга «Т1» стало органическое развитие существующих направлений – поставка, внедрение и разработка ПО, техподдержка, облачные сервисы, на фоне существенного увеличения спроса на импортозамещение в сфере ИТ. Кроме того, в 2022 г. в рамках холдинга было создано направление собственных продуктов, которые отвечают на операционные потребности бизнеса, обеспечивают технологические процессы, поддерживают деятельность финансовых организаций.

По мнению аналитиков CNews, 2022 г. оказался для разработчиков ПО и интеграторов особенно успешным: их выручка в среднем увеличилась на 28,5%, в то время как суммарная выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний, вошедших в рейтинг CNews100, в 2022 г. увеличилась лишь на 8,8%.

Эксперты CNews отмечают одни из лучших результатов холдинга «Т1» по приросту количества сотрудников: почти в два раза, в то время как в среднем по отрасли данный показатель составил 19%. Расширение штата позволило сформировать новые направления: инженерного анализа и продуктовой разработки решений класса CAE (автоматизации инженерных расчетов за счет симуляции физических процессов) и промышленного инжиниринга и автоматизация (разработка и внедрение решений АСУТП и MES). Усилена экспертиза по информационной безопасности, расширенной поддержке SAP и Oracle и т.д.

«2022 г. стал годом возможностей для игроков ИТ-индустрии: российский бизнес перестраивался с решений ушедших западных производителей на отечественные. Перед «Т1» стояла задача стать поставщиком качественного ПО для государства и крупных корпоративных заказчиков, который в собственные продукты вкладывает компетенции, наработанные десятками проектов по внедрению. Результатом усилий стало увеличение оборота на 90%, в том числе благодаря выводу на рынок пула решений, которые уже зарегистрированы в Едином реестре отечественного ПО», — отметил Игорь Калганов, генеральный директор холдинга «Т1».

Аналитики CNews отметили ветеранов рейтинга крупнейших ИТ-компаний России. Холдинг «Т1» является участником аналитического обзора с 2001 г. В период с 2001 по 2022 г. компания продемонстрировала рост бизнеса в 38 раз с 4,3 млрд руб. до 166,5 млрд руб. ежегодной выручки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На фоне рекордного роста биткоина власти вводят карательные правила торговли криптовалютой

Основатель легендарной НКК с женой вложились в убыточную ИТ-компанию

Минцифры будет строить сверхважную ГИС на процессорах «Эльбрус»

Программисты вымрут через 5 лет, вместо них будет работать ИИ. Массовые увольнения уже начались

Команда Тагира Яппарова вслед за своим лидером перешла Softline

Биржа наказала российский кикшеринговый сервис за малый объем торгующихся акций

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Какие гаджеты взять с собой в отпуск: выбор ZOOM

Лучшие проточные электрические водонагреватели до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики

Экзотическая материя: физики наткнулись на материал, состоящий из бозонов

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем
Показать еще