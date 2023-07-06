«Мегафон» в Иркутской области возглавил новый директор

Директором регионального отделения «Мегафона» в Иркутске назначен Евгений Белый. В числе основных задач нового топ-менеджера – укрепление позиций «Мегафона» на территории области, реализация телеком-стратегии компании на массовом и корпоративном рынках. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В фокусе внимания нового руководителя регионального отделения остается расширение зоны покрытия LTE с акцентом на места туристической активности и малые населенные пункты Иркутской области. Помимо этого, будет продолжена работа по повышению качества сервисов для укрепления доверия и лояльности клиентов.

«Иркутская область входит в число фокусных территорий для «Мегафона». Уверен, что профессиональные компетенции и управленческий опыт Евгения помогут решить ключевую на этой территории задачу – увеличение доли рынка, в том числе за счет усиления розничной сети «Мегафона» и Yota, а также совершенствования клиентского опыта», – сказал назначение директор по региональному развитию «Мегафона» в Сибири и на Дальнем Востоке Вадим Зимин.

Евгений Белый

«На новой позиции планирую сосредоточиться на увеличении абонентской базы. Для этого «Мегафон» будет поддерживать высокие стандарты обслуживания и развивать инфраструктуру связи для иркутян. Также сконцентрируемся на расширении пула цифровых продуктов для бизнеса и госзаказчиков. В том числе мы готовы внедрять комплексные решения для развития систем безопасности городской среды, экомониторинга, роста туристической привлекательности области», – отметил директор регионального отделения «Мегафона» Евгений Белый.

Евгений Белый пришел в телеком-индустрию в 2009 г. Основной профессиональный опыт получил в сфере управления коммерческими направлениями бизнеса, работал в разных регионах России – Саратове, Оренбурге, Воронеже. Руководил дирекцией по продажам на массовом рынке в филиале федерального оператора связи в Башкортостане.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.