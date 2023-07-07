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Холдинг «Т1» заключил партнерское соглашение с многопрофильным ИТ-разработчиком Sitronics Group

ИТ-холдинг «Т1» заключил партнерское соглашение с многопрофильным ИТ-разработчиком Sitronics Group. Компании объединят усилия по продажам и внедрению продуктов Sitronics Group для масштабирования ИТ-инфраструктуры на отечественном рынке. В числе включенных в партнёрский пакет продуктов – платформа виртуализации и серверное оборудование.

Продуктовую линейку Sitronics Group представит разработанная компанией отечественная платформа виртуализации. Решение класса Enterprise увеличивает эффективность использования серверных мощностей, перераспределяя ресурсы физических серверов на изолированные друг от друга виртуальные машины и оптимизируя тем самым эксплуатацию ИТ-инфраструктуры. Платформа виртуализации внесена в реестр отечественного ПО Минцифры РФ и является альтернативой ушедшим с российского рынка зарубежным платформам.

В числе аппаратных решений Sitronics Group – серверное оборудование. Компания имеет собственное производство серверов архитектуры x86 в Новосибирске. Оборудование прошло сертификацию и внесено в реестр промышленной продукции Минпромторга России.

«В нашей стратегии мы нацелены на то, чтобы ответить на любой запрос бизнеса и государства. Причем в довольно сжатые сроки. Поэтому сегодня мы сконцентрированы именно на собственной разработке программного обеспечения и аппаратных решений для задач импортозамещения. Наше партнерство с «Т1» расширит возможности российских предприятий в планомерном переходе на отечественное оборудование и ПО», – сказала вице-президент по продажам Sitronics Group Елена Карпуничева.

«Сегодня отечественный рынок в условиях трансформации и поиска новых решений как никогда нуждается в отечественной аппаратной части как надежном фундаменте для построения всей импортонезависимой ИТ-инфраструктуры. Наряду с серверным оборудование мы наблюдаем масштабный запрос от заказчиков на российские системы виртуализации. Несмотря на их наличие, до 2022 г. преобладающая доля используемых решений данного класса принадлежала VMware и Microsoft, – отметила коммерческий директор кластера «Т1» Людмила Игнатова. – «Т1» имеет многолетний опыт работы как в части работы с серверной инфраструктурой, так и в направлении виртуализации – список реализованных нами проектов для крупнейших российских компаний внушителен. Мы планомерно расширяем число партнерств, чтобы предоставлять клиентам максимально широкий выбор продуктов. Партнерство с Sitronics Group обеспечит нашим заказчикам доступность разработок вендора на наиболее выгодных условиях, а также гарантирует высокое качество оказываемого нами сервиса и квалифицированную поддержку».

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