КАИ и «Микрон» объединяют ресурсы для образовательных и исследовательских проектов

«Микрон», российский производитель и экспортер микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), один из крупнейших технических вузов России, подписали соглашение о долгосрочном научно-техническом сотрудничестве. Сотрудничество «Микрона» и КНИТУ-КАИ станет одним из направлений реализации соглашения между ГК «Элемент» и правительством Республики Татарстан, подписанного на Петербургском экономическом форуме по технологическому развитию, в том числе образовательных проектов в сфере микроэлектроники.

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов по подготовке на базе КНИТУ-КАИ инженерных кадров для производства полупроводников. Стороны также объединят ресурсы и интеллектуальный потенциал для исследования, разработки и внедрения инноваций в сфере микроэлектроники, электронной аппаратуры и радиофотоники, включая решения для авиакосмической техники.

«Мы стремимся повысить престиж инженерных специальностей и одновременно сократить период адаптации выпускников, начинающих карьерный путь на промышленных предприятиях. Планируем организовать инженерные школы, позволяющие готовить высококвалифицированные кадры, адаптированные под специфику конкретного производства», – сказал Тимур Алибаев, ректор ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева–КАИ».

«Задачи по опережающему технологическому развитию страны, которые стоят сейчас перед отраслью, реализуемы только при тесном сотрудничестве вузов, науки и промышленности. Мы нацелены на совместные разработки для авиационной электроники, а также готовы предоставить производственные и технологические площадки для подготовки инженерных кадров, потребность в которых стабильно растет», – отметила Гульнара Хасьянова, генеральный директор «Микрона».