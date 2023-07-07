В «Открытой мобильной платформе» назначен директор по маркетингу и PR

К команде «Открытой мобильной платформы» в должности директора по маркетингу и PR присоединилась Марина Талызина. Об этом CNews сообщил представитель компании.

В сферу обязанностей Талызиной будет входить глобальное развитие бренда компании, продвижение продуктов российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора центр» на российском рынке, взаимодействие со СМИ и развитие отношений с партнерами компании.

Марина Талызина окончила филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и имеет большой опыт в маркетинговых коммуникациях в B2B-сегменте: более 15 лет работы на российском ИТ-рынке, 7 из которых она проработала в дистрибьюторской компании Landata, входящей в российский ИТ-холдинг «Национальная компьютерная корпорация», 5 лет — в российском системном интеграторе «Открытые технологии», 2 года – директором по маркетингу в международной компании Parallels и последние 3 года в российском производителе процессоров – Baikal Electronics.

Павел Эйгес, генеральный директор «Открытой мобильной платформы», сказал: «Я рад сообщить о приходе Марины Талызиной на должность директора по маркетингу и усилении нашей команды. Надеюсь, ее экспертиза и энергия помогут нам в достижении общих целей: укреплению наших лидерских позиций в сфере корпоративной мобильности, выводу на рынок наших новых продуктов, а также активному развитию экосистемы вокруг ОС «Аврора» и формирования доверенной и безопасной мобильной среды для корпоративных и государственных заказчиков».