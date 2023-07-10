Аналитика МТС: в России впервые набирают популярность стартапы по кибербезопасности

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала географию, фокус и стадии развития стартапов в России. По данным исследования, кибербезопасность впервые вошла в топ-3 самых популярных отраслей в отечественном технологическом бизнесе по итогам первого полугодия 2023 г. — количество стартапов на этом рынке увеличилось в два раза по сравнению с 2022 г. FinTech и MedTech, как и в 2022 г., занимают лидирующие позиции. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub, по итогам первого полугодия 2023 г., наибольшее число стартапов в России (15,6%) по-прежнему запускаются в области FinTech, 11,9% развивают свои проекты в сферах медицины и здоровья, замыкает топ-3 — кибербезопасность (6%). Эксперты отмечают рост числа решений на этом рынке: за первое полугодие 2023 г. их количество выросло в два раза, по сравнению с периодом всего прошлого года. В 2022 г. самыми популярными направлениями были AdTech (10%), FinTech (7%).

В Москве технологические компании фокусируются на решениях в области FinTech (12,5%), в Санкт-Петербурге и Казани — e-commerce: 11,2 и 14,6% соответственно. В Нижнем Новгороде больше всего проектов в области AdTech и MarTech (18,3%), IoT-продукты чаще всего запускают в Екатеринбурге (13% всех проектов), промышленность пользуется популярностью среди стартаперов из Новосибирска — 13%.

По данным исследования, 24% стартапов имеют готовый продукт и массовые продажи, 33% запустили прототип, остальные проекты находятся на стадии разработки или идеи.

«В этом году мы наблюдаем рост интереса к развитию продуктов в сфере кибербезопасности. Это объясняется двумя причинами: во-первых, уход ряда зарубежных вендоров снизил порог входа на рынок молодым проектам; во-вторых, множество смежных отраслей, к примеру, интернет вещей или облачные сервисы, достигло стадии зрелости продуктов — это привело к повышенному спросу на специализированные решения в отрасли CyberSecurity. Активно формируют спрос и бизнес-направления в корпорациях. Мы в MTS StartUp Hub активно изучаем перспективные решения на рынке, оцениваем возможности бизнес-синергии и инвестирования в проекты для поддержки направления кибербезопасности в МТС. В апреле мы вложили 90 млн руб. в разработчика системы обучения сотрудников киберграмотности Phishman, которое дополнило продуктовый портфель МТС RED. Мы видим нарастающую конкуренцию игроков в отрасли и в наших планах продолжать находить с ними точки соприкосновения, расширяя присутствие на рынке», — сказал директор по инновациям и инвестициям МТС Дмитрий Курин.

Аналитика основана на данных MTS StartUp Hub о 7000 российских стартапов, более 5000 из которых были получены в ходе сбора заявок на акселерационные программы МТС, остальные собраны в процессе формирования портфеля корпоративного венчурного фонда и поиска проектов для коммерческого сотрудничества с экосистемой.

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MTS StartUp Hub – центр инноваций и инвестиций МТС. Основные направления работы — венчурные инвестиции и коммерческое сотрудничество. Корпоративный венчурный фонд МТС существует три года и инвестирует в стартапы стадий round A+/B, которые имеют стратегическую ценность для экосистемы МТС. География инвестиций фонда — стартапы из России и стран СНГ. Сумма инвестиций составляет от $0,5 млн до $5 млн.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.