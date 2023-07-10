«Ростелеком» и автомобильный завод «Урал» договорились о стратегическом взаимодействии и сотрудничестве

Национальный провайдер «Ростелеком» и автозавод «Урал» договорились внедрять современные цифровые решения и сервисы, а также реализовывать совместные проекты, повышающие эффективность бизнеса компаний.

Официальный документ подписали директор департамента по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Александра Исхизова и генеральный директор автомобильного завода «Урал» Павел Яковлев.

Александра Исхизова, директор департамента по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома», сказала: «С середины 2022 г. “Ростелеком” отвечает за разработку решений для стратегии импортозамещения, развивая индустриальный центр компетенций по поручению правительства России. Компания обеспечивает цифровыми технологиями практически все сферы экономики страны. Решения с использованием искусственного интеллекта, интернета вещей, цифровых двойников, BI-систем, а также видеоаналитики помогают автоматизировать гигантские производства и увеличивать доходы предприятий. Уверена, что совместно с автозаводом "Урал" мы реализуем новые проекты, направленные на внедрение инновационных технологий в отрасль автомобилестроения».

Кроме сотрудничества по вопросам импортозамещения в программно-аппаратных комплексах, «Ростелеком» предложит технические решения по снижению затрат и улучшению энергоэффективности производственных площадок «Урала». Кроме того, компании договорилась о пилотировании модулей предиктивной аналитики и интеграции с системами технического обслуживания и ремонта автозавода. Партнеры будут взаимодействовать в направлениях цифровизации безопасности, охраны жизни и здоровья сотрудников завода, а также по вопросам интеллектуальной и периметральной охраны объектов предприятия.

Павел Яковлев, генеральный директор автомобильного завода «Урал», сказал: «Автозавод “Урал” постоянно повышает эффективность и уровень цифровизации технологических процессов, в том числе, для стратегических задач по импортозамещению. Научно-техническое сотрудничество с “Ростелекомом” позволит предприятию обмениваться опытом и внедрять новые технологии. Мы заинтересованы в дальнейшей модернизации производства, развитии энергосервисных услуг, а также использовании инфраструктуры и сетей провайдера».