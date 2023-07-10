«Русская инфраструктурная компания» инвестирует в развитие телеком-инфраструктуры Ростовской области

Соглашения, направленные на реализацию инвестиционного проекта – развитие телекоммуникационной инфраструктуры связи в Ростовской области, подписаны между «Русской инфраструктурной компанией» (РИК) и правительством Ростовской области, а также с Агентством инвестиционного развития Ростовской области. Планируемый общий объём инвестиций РИК на территории региона составит 500 млн руб.

Соглашения подписали генеральный директор РИК Александр Чуб, заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.

В рамках реализации данного проекта для дальнейшего устойчивого цифрового развития региона планируется, что инвестиции будут направлены на комплексное развитие телекоммуникационной инфраструктуры с целью создания и улучшения покрытия сигналом связи лечебных, образовательных, офисных, производственных учреждений, аэропортов, вокзалов, стадионов, торговых центров, жилищных комплексов, а также тоннелей и автомобильных дорог регионального и федерального значения. Проекты комплексного покрытия территорий будут реализованы в тесном взаимодействии между РИК, правительством Ростовской области и операторами связи.

«Современная связь развивается семимильными шагами, её востребованность растет, соответственно, требуется непреходящее внимание к вопросам развития инфраструктуры связи, – отметил генеральный директор РИК Александр Чуб. – С Ростовской областью нас связывает продуктивное сотрудничество, которое теперь выходит на новый уровень с учётом новых технологий и других требований дня».