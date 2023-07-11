42% программистов заявили, что не перерабатывают

56% россиян перерабатывают, по средним оценкам, они трудятся почти на треть дольше, чем положено по условиям трудового договора. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

На вопросы «Перерабатываете ли вы? Если да, то сколько в среднем составляют переработки от нормы вашего рабочего времени в месяц?» 18% программистов ответили, что перерабатывают менее 10% рабочего времени, 25% программистов перерабатывают 11-25% от рабочего времени, 5% таких сотрудников – 16-25%, 8% − более 50%. При этом 42% программистов сказали, что не перерабатывают. В среднем переработки от нормы рабочего времени в месяц (средний % от числа имеющих переработки) составляют 22%. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Что касается системных администраторов, то 28% программистов ответили, что перерабатывают менее 10% рабочего времени, 32% программистов перерабатывают 11-25% от рабочего времени, 4% − более 50%. При этом 20% программистов сказали, что не перерабатывают. В среднем переработки от нормы рабочего времени в месяц (средний % от числа имеющих переработки) составляют 15%.

В 2023 г. 42% программистов говорят, что не перерабатывают. В 2021 г. – 19%. У системных администраторов эти значения равны 20% и 29% соответственно.

Лишь одному из трех россиян (33%) не приходится работать сверх графика. Систематически перерабатывают 56% — в среднем на 31% от нормы рабочего времени в месяц.

В 2022 г. россиян, вынужденных задерживаться на работе, было практически столько же (54%), переработки составляли 28% сверх нормы рабочего времени.

Чем больше зарабатывают респонденты, тем меньше среди них тех, кто никогда не задерживается после окончания рабочего дня: если среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. их 39%, то среди россиян с зарплатой свыше 80 тыс. руб. — только 29%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп за год продолжительность переработок наиболее значительно выросла у маркетологов (+16 п.п.), подавляющее большинство из них вынуждено работать сверхурочно (73%). Трудиться за пределами рабочего времени приходится большинству врачей (62%), длительность переработок у докторов также значительно выше средней по рынку труда (42% от нормы). Сверхурочные привычны 6 из 10 педагогов, длительность переработок также немаленькая (38%).

Несколько реже других перерабатывают менеджеры по продажам (53%) и операторы call-центров (42%), у тех же из них, кто трудится после окончания рабочего дня, сверхурочные составляют около четверти рабочего времени (что, впрочем, тоже немало).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 545

Время проведения: 1-10 июля 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу на полный рабочий день

Размер выборки: 3000 респондентов.