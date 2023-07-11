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«Ростелеком» и Сеченовский Университет будут развивать цифровые технологии в радиологии

«Ростелеком» и Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) подписали договор о партнерстве в сфере медицинской радиологии. Стороны планируют разработать программный модуль в области онкологии, который позволит ускорить диагностику заболеваний легких и повысить точность планирования операций на органах грудной клетки. Исполнителем работ выступит ведущий российский ИТ-разработчик в области здравоохранения «РТК Радиология» (входит в группу компаний «Цифромед»).

Благодаря сотрудничеству удастся объединить экспертные научно-медицинские знания сотрудников университета и 12-летний опыт команды разработчиков по внедрению в регионах России комплекса систем для служб лучевой диагностики под собственным брендом DIGIPAX.

«Мы надеемся, что наша разработка позволит улучшить качество операций и поможет специалистам лучше ориентироваться на этапе планирования хирургического вмешательства. Сейчас хирурги опираются в первую очередь на свои знания и опыт, новый инструмент позволит автоматизировать ряд процессов. Кроме того, его можно будет применять для обучения будущих хирургов. При помощи “РТК Радиология” мы рассчитываем уже к концу года довести разработку до стадии готового продукта», — сказала директор Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета Марина Секачева.

«“Ростелеком” уделяет большое внимание развитию цифровых решений в разных областях. В сфере здравоохранения мы также видим возросшую потребность в умных технологиях: они позволяют сделать медицинскую помощь точнее и доступнее. Совместный проект с крупнейшим медицинским вузом страны призван стать одним из самых прогрессивных в цифровой медицине. Инновационное ПО для медицинской радиологии будет основано на специальных алгоритмах, разработанных на основе технологии искусственного интеллекта. Новое ИТ-решение позволит значительно повысить скорость анализа патологий легких и сократить время на подготовку к торакальным операциям», — отметил директор по цифровым медицинским сервисам «Ростелекома» Максим Семёнов.

«Данный опыт ценен для нас, как разработчиков, прежде всего методическими знаниями и консультационной поддержкой, которую оказывают сотрудники Сеченовского Университета в ходе реализации проекта. Подобная экспертиза позволит создать по-настоящему актуальный продукт, поможет сделать работу врачей и медицинских организаций удобнее и повысит качество жизни пациентов в послеоперационный период», — сказала коммерческий директор «РТК Радиология» Наталия Олевская.

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