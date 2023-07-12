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Гендиректор «СКБ Контур» и губернатор Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и глава Свердловской области Евгений Куйвашев договорились о совместной работе над развитием внешнеэкономических связей региона. Цель соглашения — укрепить деловые внешнеэкономические связи Свердловской области. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

«СКБ Контур» и правительство Свердловской области планируют вместе решать следующие задачи: создание конкурентных условий для повышения привлекательности региона на международном рынке; привлечение инвестиций в экономику региона и расширение экспорта российских товаров и услуг, в том числе в рамках визитов делегаций Свердловской области за рубеж; реализация совместных проектов и мероприятий для поддержки внешнеэкономических связей.

Соглашение подписано на пять лет, но этот срок может быть продлен при обоюдном желании сторон.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «СКБ Контур был основан 35 лет назад и стал основоположником ИТ-индустрии на Урале. Под брендом «Контур» мы разрабатываем программное обеспечение для бизнеса. У нас почти 2,5 млн клиентов — от ИП до промышленных холдингов. «Контур» завоевал большую аудиторию в России и выходит на международный рынок. Убежден, что наше сотрудничество с правительством Свердловской области позитивно скажется на узнаваемости региона за рубежом. Позволит наиболее выгодно представить бизнес-сообщество региона на международной арене и раскрыть его потенциал».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

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