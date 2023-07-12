Проект бизнес-акселератора «Ростеха» получит поддержку Новикомбанка

Госкорпорация «Ростех», Новикомбанк и холдинг «Росэлектроника» договорились о совместной реализации программ поддержки инновационных проектов. Первым проектом, который рассматривается для предоставления льготного кредитования, стал инвестиционный проект по производству литий-ионных батарей.

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов, заместитель председателя правления Новикомбанка Алексей Кузнецов и заместитель генерального директора по развитию бизнеса Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Владимир Кабанов.

В рамках соглашения Новикомбанк примет участие в реализации программ комплексной поддержки инновационных проектов госкорпорации «Ростех». Банк предоставит льготное финансирование с максимальной интеграцией мер господдержки для реализации проектов бизнес-акселератора «Ростеха». При этом сотрудничество сторон, предусматривающее комплексное использование финансовых инструментов, будет осуществляться на протяжении всего производственного цикла — от идеи до опытного образца.

«Бизнес-акселератор «Ростеха» оказывает экспертную и финансовую поддержку высокотехнологичных продуктов гражданского назначения. Под руководством наставников участники трансформируют инновационные идеи в реальные разработки, востребованные сегодня для развития экономики страны и обеспечения ее технологического суверенитета», – отметили в «Ростехе».

Планируется, что при поддержке банка будет организовано финансирование инвестиционного проекта «Росэлектроники» по производству литий-ионных батарей для отечественной промышленности. Новикомбанк предоставит кредит по льготной ставке в соответствии с программой государственной поддержки диверсификации оборонно-промышленного комплекса (постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2020 г. №26).

«Формирование инвестиционного климата, поиск технологических лидеров и запуск в производство инновационных продуктов способствует технологическому развитию страны. Новикомбанк рад предложить свою экспертизу и компетенции по вопросам организации финансирования с максимальным использованием инструментов господдержки, что позволяет улучшать экономику новых интересных гражданских проектов по производству высокотехнологичной продукции», — сказал заместитель председателя правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

В рамках проекта будет создан лабораторный комплекс для разработки, испытаний и производства опытных образцов литий-ионных аккумуляторных ячеек.

«Новый лабораторный комплекс позволит создавать опытные образцы аккумуляторных батарей для прохождения сертификации и испытаний с последующим включением в состав изделий, выпускаемых организациями холдинга. Батареи могут использоваться в качестве источников питания в телекоммуникационном оборудовании, робототехнике, медицине, военной технике, беспилотниках, бортовом корабельном и авиационном оборудовании», — отметил заместитель генерального директора по развитию бизнеса Объединенной приборостроительной корпорации Владимир Кабанов.