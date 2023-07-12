«Россети Урал» и «СКБ Контур» договорились о сотрудничестве

12 июля 2023 г. было подписано соглашение о сотрудничестве по вопросам разработки и внедрения совместных ИТ-решений для бизнеса. Свои подписи под документом поставили генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор и генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных.

Стороны договорились о расширении взаимодействия по вопросам модернизации бизнес-процессов с помощью современных технологий и продуктов, реализации совместных программ и проектов в области цифровых технологий, а также возможности проведения опытно промышленной эксплуатации продуктов ИТ-компании на объектах электросетевого комплекса. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Александр Пятигор, генеральный директор «Россети Урал»: «Компания «Россети Урал» уделяет большое внимание теме импортозамещения и переход на использование отечественного программного обеспечения одна из важнейших задач. Сегодня наша компания является одним из крупнейших заказчиков продукции отечественных производителей электрооборудования и уровень импортозамещения по основному оборудованию в компании составляет порядка 98%. Сотрудничество с надежным региональным партнером в сфере ИТ-технологий это, безусловно, важный для нас шаг».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Под брендом «Контур» мы разрабатываем программное обеспечение для бизнеса. У нас почти 2,5 млн клиентов — от ИП до промышленных холдингов. От нашей ежедневной работы зависит непрерывность и эффективность их деятельности. И в этом мы похожи с компанией «Россети Урал». Убежден, что наше сотрудничество в сфере модернизации бизнес-процессов с помощью цифровых технологий внесет вклад в развитие электросетевого комплекса, будет способствовать внедрению инновационных решений и повысит устойчивость к различным рискам».

В компании «Россети Урал» уже внедрена система электронного документооборота от «СКБ Контур». Она обеспечивает юридическую значимость передаваемых документов в соответствии со всеми требованиями текущего законодательства России. С помощью данного сервиса оптимизирован документооборот внутри компании и с контрагентами. Подписанное сегодня соглашение позволит не только расширить сотрудничество, но и даст возможность реализовать совместные проекты в области цифровых технологий.

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.