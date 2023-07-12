В России появился сервис для автоматизации подбора и приема сотрудников

Совместный продукт Directum и «Поток» поможет выстроить единый процесс взаимодействия с кандидатом в режиме одного окна: от подачи заявки на подбор до трудоустройства с оформлением всех кадровых документов. 11 июля 2023 г. компании презентовали новый продукт и рассказали, как с его помощью оптимизировать процессы подбора и найма персонала. Об этом CNews сообщили представители Directum.

«Подбор и прием сотрудников на работу — это комплексный процесс, включающий в себя целый ряд этапов. Мы вместе с коллегами настроили тесную интеграцию Directum HR Pro и «Поток», чтобы объединить высочайшую экспертизу разработчиков двух профильных систем и создать качественный продукт, который закроет потребности клиентов в организации эффективного процесса рекрутинга и трудоустройства», — сказал Артем Пермяков, директор по развитию Directum.

«Это новое на российском рынке решение для создания единого системного процесса найма. Современные HR-технологии уже позволяют оптимизировать процесс найма в компании. Однако именно бесшовная интеграция таких инструментов, как ATS и КЭДО, а также работа в едином окне позволят вывести его на новый уровень», — отметил Сергей Ахметов, генеральный директор «Поток»

Сервис создан на базе платформы автоматизации и оптимизации процессов найма «Поток Рекрутмент» и комплексной системы цифровизации кадровых процессов и документов Directum HR Pro.

Единая система снимает с HR-специалистов необходимость переключаться между интерфейсами разных решений — работа с кандидатом ведется непрерывно, информация не теряется, и ее не нужно дублировать.

Новый продукт Directum и «Поток» поможет компаниям: в два раза ускорить массовый и точечный наем персонала и на 70% сократить расходы на прием и трудоустройство; высвободить время HR-специалистов на стратегические задачи — алгоритмы искусственного интеллекта возьмут на себя скрининг резюме и первичное взаимодействие с соискателями; оптимизировать коммуникацию между кандидатом, рекрутером и заказчиком вакансии — обмениваться сообщениями можно прямо из интерфейса решения; принимать на работу удаленно с подключением к КЭДО — повысить лояльность сотрудников, усилить репутацию и бренд работодателя.

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Directum — российская ИТ-компания с 35-летним опытом создания интеллектуальных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. Одна из разработок компании — система Directum HR Pro (12+), которая помогает сформировать единое цифровое пространство управления персоналом. Набор готовых модулей системы предлагает широкую функциональность, которую можно внедрять поэтапно: от КЭДО — кадрового электронного документооборота — до управления отпусками, командировками и сервисными заявками.

«Поток» — ИТ-компания в составе холдинга TalentTech. Создает HRTech-решения по работе с персоналом — закрывает потребности в подборе, оценке, развитии сотрудников. Оцифровывает HR-процессы и повышает эффективность работы HR-департамента. «Поток рекрутмент» — платформа для автоматизации и оптимизации процессов подбора кадров с глубоким анализом процесса найма и использованием искусственного интеллекта для первичной обработки кандидатов.