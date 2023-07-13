«Перспективный мониторинг» и «Эшелон» стали технологическими партнерами

Российские разработчики решений по информационной безопасности «Перспективный мониторинг» (ГК «Инфотекс») и группа компаний «Эшелон» достигли соглашения о технологическом партнерстве, в рамках которого линейка средств защиты информации «Эшелон» теперь может поставляться заказчикам в составе платформы Ampire.

Киберполигон Ampire разработан компанией «Перспективный мониторинг» и представляет собой учебно-тренировочную платформу, на которой специалисты ИБ-служб проходят обучение и оттачивают навыки и методы обнаружения, анализа и устранения последствий компьютерных атак. Ampire является базовым киберполигоном для обучения студентов в ведущих вузах страны, среди которых МТУСИ, Губкинский университет, ТУСУР, МИРЭА и другие крупные учебные заведения.

Эксперты обеих компаний провели полный комплекс работ по интеграции и тестированию совместимости программных решений. Сегодня в платформу Ampire встроены три продукта разработки «Эшелон»: система централизованного управления ИБ-событиями KOMRAD Enterprise SIEM, система комплексного анализа защищенности «Сканер-ВС», межсетевой экран и система обнаружения вторжений «Рубикон».

«Технологическое сотрудничество с крупным российским разработчиком средств защиты информации «Эшелон» стало продолжением нашей стратегии по предоставлению максимально широкого спектра ИБ-инструментов в составе Ampire. На нашей платформе обучаются и студенты, и действующие ИБ-специалисты, и нам важно предоставить им полигон для отработки практических навыков защиты с использованием различных отечественных СЗИ», — сказал Александр Пушкин, технический директор компании «Перспективный мониторинг».

Александр Дорофеев, генеральный директор компании «Эшелон технологии», сказал: «Кооперация технологических компаний — устоявшийся тренд на российском рынке ИБ. Такое сотрудничество усиливает не только возможности отдельных компаний-разработчиков, но и рынка в целом. Теперь организации, которые уже эксплуатируют или планируют переходить на решения ГК «Эшелон», могут проводить киберучения на Ampire с использованием наших СЗИ и ещё больше приблизить тренировочные занятия к реальным условиям работы ИБ-специалистов».