«Ростелеком» и Югорский государственный университет подписали соглашение об ИТ-трансформации

Вице-президент «Ростелекома» на Урале Иван Пичугин и ректор Югорского государственного университета (ЮГУ) Роман Кучин заключили соглашение о совместном внедрении в вузе цифровых инновационных сервисов.

Югорский государственный университет – самый молодой вуз автономного округа. Филиалы учебного заведения расположены в четырех городах Югры: Лянторе, Нефтеюганске, Нижневартовске и Сургуте. Центральный корпус университета в Ханты-Мансийске ежедневно посещают до 4 тыс. человек.

Роман Кучин, ректор Югорского государственного университета, сказал: «Мы не первый год сотрудничаем с «Ростелекомом» и уже реализовали в университете несколько общих проектов. Например, телеком-оператор предоставил университету канал связи и услугу авторизации с использованием 75 точек беспроводного доступа к сети интернет в Ханты-Мансийске. Сегодня мы договорились о создании современной информационной инфраструктуры – разработке индивидуальных образовательных и научных платформ для студентов и сотрудников ЮГУ».

Кроме того, «Ростелеком» возьмет на себя реализацию программ импортозамещения действующих цифровых решений ЮГУ в соответствии с национальными целями технологического развития страны.

Иван Пичугин, вице-президент «Ростелекома» на Урале, отметил: «Коммуникация с ведущими уральскими вузами – задача из разряда стратегических для "Ростелекома". С ЮГУ мы в первую очередь взяли курс на импортонезависимость. Перед российскими вузами поставлена цель менять импортное программное обеспечение на отечественное. Мы готовы заняться усовершенствованием сервисов, которыми сегодня пользуется коллектив университета».

Руководство «Ростелекома» и ЮГУ также договорились о ведении и других совместных проектов в области цифровой трансформации университета, а также научных и образовательных проектов, представляющих взаимный интерес.