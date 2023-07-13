CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

«Ростелеком» и Югорский государственный университет подписали соглашение об ИТ-трансформации

Вице-президент «Ростелекома» на Урале Иван Пичугин и ректор Югорского государственного университета (ЮГУ) Роман Кучин заключили соглашение о совместном внедрении в вузе цифровых инновационных сервисов.

Югорский государственный университет – самый молодой вуз автономного округа. Филиалы учебного заведения расположены в четырех городах Югры: Лянторе, Нефтеюганске, Нижневартовске и Сургуте. Центральный корпус университета в Ханты-Мансийске ежедневно посещают до 4 тыс. человек.

Роман Кучин, ректор Югорского государственного университета, сказал: «Мы не первый год сотрудничаем с «Ростелекомом» и уже реализовали в университете несколько общих проектов. Например, телеком-оператор предоставил университету канал связи и услугу авторизации с использованием 75 точек беспроводного доступа к сети интернет в Ханты-Мансийске. Сегодня мы договорились о создании современной информационной инфраструктуры – разработке индивидуальных образовательных и научных платформ для студентов и сотрудников ЮГУ».

Кроме того, «Ростелеком» возьмет на себя реализацию программ импортозамещения действующих цифровых решений ЮГУ в соответствии с национальными целями технологического развития страны.

Иван Пичугин, вице-президент «Ростелекома» на Урале, отметил: «Коммуникация с ведущими уральскими вузами – задача из разряда стратегических для "Ростелекома". С ЮГУ мы в первую очередь взяли курс на импортонезависимость. Перед российскими вузами поставлена цель менять импортное программное обеспечение на отечественное. Мы готовы заняться усовершенствованием сервисов, которыми сегодня пользуется коллектив университета».

Руководство «Ростелекома» и ЮГУ также договорились о ведении и других совместных проектов в области цифровой трансформации университета, а также научных и образовательных проектов, представляющих взаимный интерес.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан Следственным комитетом

С ИТ-компанией расторгли крупный госконтракт на поставку ПК Depo, но она тут же получила новый на ПК «Бештау»

Всемирная ИТ-фабрика на Тайване переживает самый страшный спад в истории

Intel будет сбывать китайцам «бракованные» GPU, чтобы не попасть под санкции США

Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям

В МТС новые поборы. Оператор обложит россиян «данью» за оплату интернета, телефона и ТВ

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году

Поддерживаем форму летом: лучшие приложения для контроля питания и веса

Как создать стикеры в WhatsApp: инструкция для ПК и смартфонов

Показать еще

Наука

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики
Показать еще