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В Уфе пройдет IV Международный форум «Умный город – Умная страна»

С 26 по 28 июля в столице Башкортостана пройдет IV Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна». Поддержку Форуму выразил Деловой совет БРИКС, приглашения к участию получили более 50 стран.

Международный форум «Умный город – Умная страна» сегодня – это крупнейшая площадка для профессионального диалога, где традиционно в моменте межотраслевой кооперации и обмена передовым опытом зарождаются новые идеи и подходы к решению задач. Главная цель – обеспечить прямой диалог бизнеса и власти.

В работе форума примут участие представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, государственных корпораций, руководители крупнейших отраслевых ассоциаций и союзов, а также представители крупного, среднего и малого бизнеса.

«Форум «Умный город – Умная страна» – одно из ключевых событий в области цифровой трансформации городов, участники которого смогут не просто обсудить условия дальнейшего развития интеллектуальных городских систем, но и выработать эффективные механизмы взаимодействия представителей органов власти, бизнеса и отраслевого сообщества. Желаю организаторам и участникам форума интересных дискуссий, новых полезных знаний и успехов в практической реализации задуманных планов», – сказал Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Деловая программа посвящена актуальным трендам и технологическим инновациям, направленным на достижение целей устойчивого развития территорий. Участники смогут презентовать собственные проекты и обменяться опытом с ведущими российскими и международными экспертами в сферах цифровой трансформации государственного и муниципального управления, строительства, образования, здравоохранения, туризма, транспорта, дорожного строительства и эксплуатации, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Лучшие решения будут представлены на межотраслевой выставочной экспозиции, которая традиционно пройдет в рамках Форума. Для гостей события предусмотрены различные форматы участия, насыщенная деловая и культурная программа.

Проект «Умный город» реализуется Минстроем России с 2018 года в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

Организаторы форума уже получили более 700 заявок на участие. Количество участников ограничено. Спишите оказаться в числе лучших!

Подробная информация и РЕГИСТРАЦИЯ доступны на сайте: https://forumsmartcity.ru/ufa?utm_source=Cnews.

Токен: Kra23wpekРекламодатель: АНО «Центр компетенций «Умный город»ИНН/ОГРН: 6452150122/1226400010671Сайт: https://forumsmartcity.ru/

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