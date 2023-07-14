HOSTVM станет партнером по виртуализации сервиса Softline Universe

HOSTVM выступит первым партнером по виртуализации сервиса Softline Universe. Компания Softline разработала и развивает экосистему тесно интегрированных сервисов, прикладного и инфраструктурного программного обеспечения, и аппаратных ресурсов – Softline Universe. Партнерство Softline Universe и HOSTVM позволит клиентам Softline подключать в сервисе по модели подписки виртуальные рабочие места. Таким образом, компании смогут без существенных затрат получить готовое и надежное решение своих бизнес-задач. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Softline Universe объединяет в себе опыт ГК Softline в оказании ИТ-услуг и внедрении масштабных ИТ-проектов и разработке ПО. Эта экосистема доступна по подписке и включает преднастроенный комплект программного и аппаратного обеспечения от российских производителей с гарантией совместимости и технической поддержки. Все продукты, используемые в рамках подписки, являются отечественными и внесены в соответствующие государственные реестры решений и оборудования.

Оформив подписку на Softline Universe, компании через «единое окно» смогут получить: серверное и сетевое оборудование, рабочие места сотрудников, ОС, виртуализацию, VDI, сервисы корпоративных коммуникаций и ВКС, резервное копирование и сервис, обеспечивающий кибербезопасность. Решение можно будет развернуть как в дата-центре клиента, так и в рамках Softline Cloud. В экосистему входят ведущие российские разработчики решений в своих сегментах. Партнером в направлении виртуализации станет компания HOSTVM, разработавшая платформу виртуализации серверов и рабочих мест корпоративного уровня для перехода на отечественное программное обеспечение.

«Мы сотрудничаем с разработчиком систем виртуализации HOSTVM с 2022 г. И очень признательны нашему партнеру за поддержку нашего нового сервиса Softline Universe. Включение в экосистему продуктов HOSTVM позволит наиболее полно удовлетворять запросы заказчиков из всех отраслей – как госсектора, так и корпоративного сегмента. Благодаря такому партнерству, мы сможем предоставить клиентам больше возможностей по импортозамещению, предлагая эффективные и надежные решения. Платформа виртуализации рабочих мест HOSTVM протестирована на совместимость со многими решениями, включенными в реестры Минцифры и Минпромторга», – отметил Алексей Пилипчук, директор управления реализации сервисов ГК Softline.

«Мы ценим наше сотрудничество с ГК Softline – лидером по поставке сторонних ИТ-решений из реестра отечественного ПО. И гордимся тем, что HOSTVM стала первым партнером по виртуализации рабочих мест в Softline Universe. Пользователи экосистемы смогут оформлять в подписку наше решение. Важно отметить, что наше решение включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России. У ГК Softline сильная экспертиза в решении задач для различных организаций, и в процессе выбора клиентом решений ее эксперты смогут оказать консультационную поддержку или провести аудит с разработкой дорожной карты. Такой подход очень близок нам, как компании, помогающей заказчикам быстро выстраивать импортонезависимые ИТ-системы», – сказал Иван Климов, руководитель направления разработки HOSTVM.

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ГК Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. ГК обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя около 100 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 5000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2022 г. ее оборот достиг 70 690 млн руб. 5300+ сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.