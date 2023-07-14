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«Узбекинвест» при поддержке GlowByte разработал стратегию цифровой трансформации

Компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» совместно с ИТ-партнером GlowByte и экспертом в страховом секторе Андреем Крупновым завершила разработку стратегии цифровой трансформации.

Проект был реализован в течение первого полугодия 2023 г. и состоял из трех этапов, в результате которых были определены перспективные направления развития бизнеса, а также выделен ряд бизнес-процессов для последующей цифровизации. Всего сформировано 8 ключевых инициатив, составлена дорожная карта их реализации на 2023 и 2024 гг.

Разработанный в ходе проекта комплекс мероприятий обеспечит «Узбекинвесту» сбалансированный рост и позволит не просто закрепить свои лидерские позиции на рынке, но и создать технологическую платформу для развития страхового бизнеса Узбекистана в целом – благодаря повышению уровня проникновения страховых услуг, расширению продуктовой линейки, обеспечению условий для устойчивого развития предприятий и роста благосостояния граждан республики.

«Развитие бизнеса «Узбекинвеста» привело к тому, что используемые технологические решения, а в некоторых случаях и сами бизнес-процессы превратились в стоп-факторы, блокирующие дальнейший рост и эффективное управление бизнесом. Ряд задач, предусмотренных дорожной картой развития «Узбекинвеста», могут быть решены только на принципиально новой технологической базе, поэтому мы заложили в проекты цифровизации самые современные и инновационные решения, за счет использования которых мы сможем обеспечить качественный рост по всем видам деятельности компании. Наша конечная цель – сделать «Узбекинвест» ведущим технологическим игроком страхового рынка в регионе и за его пределами», – сказал Рустам Азимов, генеральный директор «Узбекинвеста».

Павел Гаманюк, управляющий директор GlowByte подчеркнул, что цифровая трансформация рассматривается именно как проект в интересах бизнеса, а не информационных технологий.

«Проект цифровой трансформации – безусловно, яркая страница в развитии как страховой практики GlowByte в частности, так и компании «Узбекинвест» в целом. Он демонстрирует наше стремление двигаться вперед и разрабатывать самые передовые решения для наших партнеров не только в Российской Федерации, но и далеко за ее пределами В ходе работ мы провели большое количество интервью с руководителями бизнес-направлений «Узбекинвеста», выполнили анализ ключевых бизнес-процессов компании, выявили «узкие места» и определили зоны потенциального роста. Полученные знания, помноженные на наш индустриальный опыт, в итоге позволили нам предложить клиенту наиболее релевантные с точки зрения функционала, стоимости и масштабов бизнеса ИТ-решения, – сказал Павел Гаманюк.

Проект заложил основу для дальнейшей работы над повышением эффективности бизнеса страховой компании за счет оптимизации процессов и применения современных цифровых решений. В настоящее время «Узбекинвест» уже начал путь к цифровой трансформации, запустив новые проекты совместно с GlowByte, один из которых – предстраховые проверки в реальном времени с использованием программного обеспечения Talys.SDE от вендора Data Sapience.

В ближайшей перспективе запланировано внедрение нескольких уникальных для рынка решений, в том числе использующих сложные языковые модели, а также других не менее продвинутых инструментов для аналитической обработки информации.

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