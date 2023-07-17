Новый этап приема заявок на гранты для МСП на покупку оборудования стартовал в Москве

В Москве начался второй этап приема заявок на гранты для малого и среднего предпринимательства. С их помощью компании могут компенсировать часть расходов на покупку и лизинг оборудования, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Документы нужно подать до 11 августа 2023 г.

«С начала года одобрено уже 264 заявки. Общий размер поддержки превысил 600 млн руб. Финансирование получили, например, полиграфические и металлообрабатывающие предприятия, производители пищевой продукции и техники», — сказала Наталья Сергунина.

Так, 1,4 млн руб. одобрили одному из крупнейших производителей детских товаров. Компания специализируется на выпуске развивающих игрушек и настольных игр.

Индивидуальный предприниматель, который занимается изготовлением и продажей домашней и уличной одежды из гипоаллергенных материалов, за счет гранта в размере 221 тыс. руб. планирует расширить свое дело.

Кроме того, 112 тыс. рублей получит компания, выпускающая натуральный шоколад по авторским и классическим рецептам. Средства будут направлены на покупку необходимого для развития оборудования.

Размер гранта зависит от затрат. После покупки или оформления договора лизинга можно возместить половину расходов на отечественное и 35% стоимости импортного оборудования. Доступна также компенсация процентов по кредитам. Максимальная сумма выплат — 30 млн руб. в год.

В этот раз по предложению предпринимателей Правительство Москвы расширило период, за который можно получить компенсацию. Теперь под грант подпадают затраты, понесенные с 1 июля 2022 г. Заявки принимаются на платформе i.moscow. Подать их могут участники Московского инновационного кластера, работающие в столице.

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Московский инновационный кластер — площадка для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и органами власти. В его состав входит больше 140 тыс. пользователей со всей России.