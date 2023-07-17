Пользователи «Вконтакте» смогут подтвердить своё образование с помощью NFT-дипломов

Пользователи соцсети смогут получить подтвержденный статус выпускника университета в виде уникального NFT. Первыми получить собственный NFT-диплом смогут выпускники университета ИТМО — студенты, окончившие вуз в 2023 г., смогут верифицировать образование в профиле «Вконтакте». Подтверждение образования «Вконтакте» будет работать на технологии Soulbound-токенов (SBT). Об этом CNews сообщили представители VK.

Для подачи заявки на подтверждение статуса выпускнику достаточно будет ввести личный код в приложении VK NFT. После автоматической проверки данных и получения подтверждения пользователь получит собственный NFT. Такой токен нельзя передать или продать другому пользователю, он будет являться подтверждением подлинности диплома.

NFT-дипломы смогут получить все выпускники бакалавриата, магистратуры и аспирантуры ИТМО 2023 г. «Вконтакте» планирует открыть доступ к механике и другим заинтересованным образовательным учреждениям. К токенам могут быть добавлены различные атрибуты в виде метаданных: год выпуска, название специальности, тема диплома, полученные в процессе обучения навыки. В будущем технологию можно будет интегрировать в сервисы для поиска работы: авторизовавшись через VK ID, пользователь сможет прямо в своем резюме показать все NFT-дипломы и достижения, которыми он обладает.

Верификация дипломов будет работать на технологии Soulbound-токенов (SBT): это особые NFT, которые выпускаются в единственном экземпляре и навсегда привязываются к конкретному блокчейн-адресу. SBT нельзя передать или отправить на другой адрес, а доступ к нему имеет только владелец. Помимо образования, с помощью непередаваемых токенов пользователи смогут подтверждать «Вконтакте» прохождение курсов, личные и профессиональные достижения, награды. Верификация достижений с помощью NFT появится как для личных профилей, так и для пабликов, тем самым расширяя инструменты самовыражения для авторов. В дальнейшем непередаваемые SBT можно будет интегрировать и в сторонние сервисы.

Ранее «Вконтакте» запустили новую механику закрытых NFT-чатов: держатели токенов смогут вступать в эксклюзивные чаты сообществ, а админы — делиться в них уникальным контентом, свежими новостями и общаться с аудиторией. Первым в закрытый чат смогли попасть владельцы NFT-коллекции «Вконтакте» CryptoSpotty, а купить своего маскота можно на маркетплейсе Binance NFT. Кроме того, в соцсети появились новые возможности взаимодействия с токенами: ими теперь можно делиться в постах и историях или пересылать их в чатах.

ИТМО и VK также сотрудничают в направлении реализации совместных образовательных программ. В июне 2023 г. VK Education и ИТМО запустили корпоративную магистерскую программу «Распределенные веб-сервисы». Она нацелена на подготовку специалистов в области распределенных высоконадежных систем.

***

ИТМО — национальный исследовательский университет. Приоритетные направления деятельности: IT и искусственный интеллект, фотоника, робототехника, квантовые коммуникации, трансляционная медицина, Life Sciences, Art & Science, Science Communication.