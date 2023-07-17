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РЭЦ завершает регистрацию участников на Wetex&Dubai Solar Show 2023

Идет активная подготовка российской экспозиции АО «РЭЦ» на выставке WETEX & Dubai Solar Show 2023, которая пройдет с 15 по 17 ноября в г. Дубай, ОАЭ.

Wetex & Dubai Solar Show — идеальная платформа для демонстрации последних технологических достижений и обсуждения тенденций, связанных с инновациями в инфраструктуре городов, инновационными источниками энергии, солнечным технологиям, электрооборудованием, кабелями и проводами, телекоммуникациями, ESG, сохранением природных ресурсов и созданием устойчивой окружающей среды.

Организатор WETEX, Дубайское управление водных ресурсов и электроснабжения DEWA подтвердил свою принципиальную позицию по недопущению какой-либо дискриминации в отношении участников и активно приветствует участие российских компаний.

Сегодня Арабские Эмираты являются одним из ключевых международных партнеров нашей страны, образцом ведения международной политики и выстраивания экономических связей. В 2022 году торговый оборот между двумя странами вырос на 68% и составил рекордные 9 млрд рублей, при том, что значительный потенциал взаимного товарооборота еще не реализован.

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Российский экспортный центр (РЭЦ) организует павильон «Made in Russia» на 25-й международной выставках WETEX & Dubai Solar Show 2023, которые пройдут в Дубае, ОАЭ, 15-17 ноября 2023 года.

Приём заявок и документов на сайте до 18.07.2023

100% бюджетному софинансированию подлежат:

  • Затраты по аренде выставочных площадей
  • Затраты по застройке площадей для деловых мероприятий
  • Затраты по информационному продвижению мероприятия
  • Затраты по обеспечению администрирования и организации проведения
  • Затраты по привлечению потенциальных иностранных потребителей

50% бюджетному софинансированию для крупных компаний и 80% для МСП подлежат:

  • Затраты по застройке и сопровождению выставочных стендов российских компаний в рамках национальной коллективной экспозиции
  • Затраты по организации доставки выставочных образцов экспортёров, в том числе затраты на их таможенное оформление и страхование.

Компания Негус Экспо Интернэшнл (Россия) является эксклюзивным агентом по работе с участниками из России и СНГ на выставке WETEX и связанных с ней мероприятиях.

Токен: Kra245JRRРекламодатель: ООО НЕГУС ЭКСПО ИнтернэшнлИНН/ОГРН: 7717088033/1037739255509Сайт: https://expoclub.ru/

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