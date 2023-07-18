iPhone важнее трудоустройства для каждого пятого его обладателя

Каждый пятый владелец iPhone не примет предложение о работе, если условием трудоустройства будет отказ от смартфона Apple. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 владельцев iPhone из всех округов страны.

С 17 июля 2023 г. сотрудникам Минпромторга запрещено пользоваться айфонами для рабочей коммуникации. Ранее из соображений безопасности аналогичный запрет был введен и в администрации Президента России Владимира Путина. Между тем каждый пятый владелец телефона, выпущенного компанией Apple, не готов сменить его на другой гаджет даже ради трудоустройства: 22% откажутся от работы в компании, выдвигающей такие условия. Напротив, о готовности пожертвовать iPhone ради приема на работу сообщили 45%. Соотношение числа экономически активных россиян, готовых и не готовых расстаться с «яблочным» девайсом, за три месяца практически не изменилось. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Тех, для кого трудоустройство важнее привычного телефона, на четверть больше среди мужчин, чем среди женщин (49% против 40% среди женщин).

Отклонить предложение о работе, если условием является отказ от iPhone, опрошенные до 34 лет готовы значительно чаще, чем старшее поколение (36% против 15% соответственно).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 363

Время проведения: 12-17 июля 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, владеющее смартфонами iPhone

Размер выборки: 1600 респондентов