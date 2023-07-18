Yclients и «Нетмонет» объединились, чтобы помочь специалистам сферы услуг увеличить уровень дохода

Теперь бизнес-клиенты Yclients могут подключить безналичные чаевые от «Нетмонет» в два клика и получать дополнительных доход. Цель партнерства — дать инструмент, который поможет мастерам больше зарабатывать и внедрить культуру чаевых для компаний не только из ресторанной или бьюти-сферы, но и других направлений, например, спортивных студий, ветеринарных клиник и медицинских центров. Об этом CNews сообщили представители Yclients.

По данным Yclients, c начала 2023 г. количество салонов красоты, использующих безналичные чаевые увеличилось на 30%, а количество людей, которые оставляют чаевые, — на 66%. Львиную долю чаевых, конечно же, занимает бьюти-сфера, но рост подключений сервиса наблюдается и в других направлениях, например, зооуслугах. Сфера показывает бурный рост: количество компаний с онлайн-чаевыми выросло на 30%, в то время как оборот чаевых вырос почти в два раза. Это показывает, что компании из других сфер смогли глубоко интегрировать такое решение в свой бизнес.

Михаил Кондаков, руководитель бизнес-департамента развития Yclients: «В основном чаевые оставляют 10-15% от стоимости услуги, а в ряде случаев даже оставляют сумму, сопоставимую со стоимостью услуги. Так самые большие чаевые, зафиксированные в системе, — 5 000 руб. Для нас важно помогать бизнесу находить новые точки роста и партнерство с «Нетмонет» еще один шаг в этом направлении».

Лали Хинчагова, директор по развитию бизнеса «Нетмонет»: «Культура чаевых становится все более широко распространенной в России. Популярной практикой стало оставлять чаевые не только в ресторанах, но и в салонах красоты, массажных студиях, косметологических клиниках. Благодаря сотрудничеству с Yclients сотрудники самых разных организаций в сфере услуг смогут увеличить свой доход, а гости и клиенты — выразить свою благодарность».

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Yclients — это единая онлайн-платформа, которая помогает предпринимателям из сферы услуг увеличивать доход. С помощью Yclients владельцы управляют бизнес-процессами в едином окне и подключают цифровые решения: от онлайн-записи и автоматических уведомлений до финтех сервисов и аналитики. Сегодня Yclients пользуются 37 тыс. бизнес-клиентов. В России сервис является лидером в своей категории. Ежемесячно через Yclients делается свыше 16 млн записей в салоны красоты, медицинские и стоматологические клиники, образовательные центры, спортивные секции.

«Нетмонет» — сервис электронных чаевых. К нему подключено более 13 тыс. ресторанов. В 2023 г. компания запустила возможность оплаты счета по QR-коду. Среди клиентов сервиса также есть салоны красоты, студии флористики, АЗС и т. д.