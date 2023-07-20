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МТС Travel объявляет о назначениях в топ-менеджменте

Сервис бронирования отелей МТС Travel, входящий в цифровую экосистему МТС, сообщает о двух назначениях в топ-менеджменте — директора по развитию бизнеса, а также директора по продажам дочерней компании Bronevik.com.

Директором по развитию бизнеса МТС Travel стал Сергей Еремкин, руководитель с многолетним опытом в продуктовом маркетинге, развитии B2B-партнерств и продажах. Сергей Еремкин будет отвечать за монетизацию и ценообразование, партнерства с отелями, туристическими агрегаторами и другими компаниями travel-рынка, в том числе международными.

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Сергей Еремкин

Под руководством Сергея также будут развиваться совместные продукты с другими вертикалями экосистемы МТС. До прихода в МТС Travel Сергей Еремкин руководил коммерческими командами в подразделениях «Яндекса», в том числе запускал B2B-сервисы в подразделении «Яндекс Go для бизнеса» в России и за рубежом, ранее – занимал различные должности в Microsoft и Intel. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel.

Кроме того, МТС Travel назначила на должность директора по продажам дочерней компании Bronevik.com Андрея Куприянова. Андрей будет масштабировать клиентскую вертикаль бизнеса, которая обеспечивает ассортиментом отелей крупнейшие российские сервисы бронирования, туроператоров, сервисы организации командировок и других агентов российского и зарубежного туристического рынка. До работы в Bronevik.com Андрей Куприянов руководил продажами в ИТ- и финтех-компаниях.

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Андрей Куприянов

«Мы продолжаем выстраивать бизнес МТС Travel в соответствии с высокими корпоративными стандартами экосистемы МТС. Российский рынок путешествий по большей части представлен компаниями среднего и малого сегмента, чтобы привнести в него процессы и практики крупного бизнеса, помимо отраслевой экспертизы нам необходимы сильные управленческие компетенции. Я рад приветствовать Сергея и Андрея в команде МТС Travel и надеюсь, что их опыт в автоматизации процессов, выстраивании продаж и изобретении новых продуктов и партнерств помогут МТС занять достойную долю российского traveltech-рынка», — отметил генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников.

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Сервис бронирования отелей МТС Travel начал работу в 2022 г. Для развития отельного направления компания приобрела сервис «Броневик», который имеет прямые контракты с отелями, апартаментами и другими объектами размещения. В группу МТС Travel также входит одноименная витрина отелей, брендированный онлайн-журнал и портал «Тонкости туризма».

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