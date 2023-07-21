Комитет по информационным технологиям Делового Центра экономического развития СНГ возглавил Аркадий Лобас

19 июля 2023 года состоялось заседание Делового Центра экономического развития СНГ. Аркадий Лобас, генеральный директор АО «ФлексСофт», возглавивший Комитет по информационным технологиям, рассказал о стратегических задачах деятельности Комитета.

Комитет содействует консолидации ресурсов для разработки и реализации совместных проектов стран СНГ в области информационных технологий, в том числе по обеспечению технологического суверенитета, повышению уровня кибербезопасности, развитию цифровизации, доступности информационных технологий, а также конструктивному взаимодействию в сфере трансграничных расчетов и платежных систем, которые нуждаются в понятных и совместимых программных продуктах.

На заседании выступил Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания по финансовому рынку Анатолий Геннадьевич Аксаков с темой использования цифровых валют на территории стран СНГ.

Вице-президент Российского Союза Промышленников и Предпринимателей Мурычев Александр Васильевич рассказал о перспективах применения цифровых активов в промышленном секторе и их влиянии на обеспечении финансовой стабильности государства.

Генеральный директор Финансово-банковского Совета СНГ Нефидов Павел Павлович рассказал о ключевых направлениях делового сотрудничества, особо выделив повышение роли финансовой интеграции в процессах экономического взаимодействия стран Содружества.

Участники встречи пришли к единому мнению, что обеспечение технологического суверенитета и необходимость содействия в развитии информационный инфраструктуры на территории СНГ является приоритетной задачей в работе Комитета по информационным технологиям.