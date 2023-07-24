43% программистам снится работа

Чаще всего работа снится менеджерам по работе с клиентами и учителям, реже всего — системным администраторам и дизайнерам. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

57% программистов, наоборот, работа не снится. Также каждому пятому сисадмину снится работа (19%), а вот 81% − нет. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Даже ночью о делах думают 4 из 10 россиян: о том, что им снится работа, рассказали 39% опрошенных. По сравнению с прошлым годом подобные сновидения стали посещать трудящихся чуть реже (минус 3 п.п.).

Женщины видят работу во сне чаще мужчин (44% против 34% соответственно), а респонденты до 34 лет — чаще старшего поколения (46% против 36%). Чем выше доход россиян, тем реже их посещают сновидения о работе: если среди граждан с зарплатой менее 50 тыс. руб. об этом рассказали 45%, то среди опрошенных с доходом более 80 тыс. руб. — только 36%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп о том, что им снится работа, чаще всего говорят специалисты, по долгу службы много общающиеся с людьми, — менеджеры по работе с клиентами (49%), учителя (47%) и менеджеры по продажам (45%). Реже всего сны о работе посещают системных администраторов (19%) и дизайнеров (20%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 584

Время проведения: 1-20 июля 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 3000 респондентов.