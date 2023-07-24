МТС назначила генеральным директором «МТС умный дом» Леонида Довладбегяна

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о назначении генеральным директором бизнеса по развитию умных устройств и безопасности «МТС умный дом» Леонида Довладбегяна. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Леонид Довладбегян сосредоточится на дальнейшем развитии направления «Умный дом», в его задачи входит упрочение позиций группы МТС в этом сегменте, стимулирование роста и развития во всех направлениях работы по разработке, внедрению, продажам и поддержке сервисов на основе «умных» устройств для дома.

«Экосистема МТС охватывает все больше цифровых сервисов, включенных в повседневную жизнь человека, делающих ее удобнее, проще и комфортней. И решения для «умного дома» - важная часть нашего бизнеса и очень перспективный рынок. Леонид, присоединившийся к команде МТС в качестве лидера этого направления, имеет успешный опыт в построении и развитии новых цифровых продуктов как в В2С, так и в В2В сегментах. Мы уверены, что используя свою экспертизу и накопленный опыт, он сможет обеспечить лидерство МТС в сегменте умных устройств для дома и, главное, обеспечит пользователям новый опыт удобства в повседневной жизни», - сказал президент МТС Вячеслав Николаев.

«Российский рынок технологий умного дома пока еще значимо не развит, но мы уже сейчас видим восходящий пользовательский тренд. Главной задачей своей команды видим развитие платформы умного дома как важной составляющей экосистемы МТС. Основной фокус сделаем на продуктовые сервисы и широкомасштабную дистрибуцию их в различных каналах, в том числе на девайсах. Мы считаем, что умный дом станет частью пользовательского ландшафта уже в ближайшие годы», - отметил Леонид Довладбегян.

До прихода в МТС Леонид был председателем правления OBI Россия, ранее руководил онлайн-гипермаркетом Vprok.ru «Перекресток», входящим в X5 Group, возглавлял интернет-магазин «220 вольт». Так же работал в руководстве компании «Никамед» (розничный бренд «Ортека»), платформы «Мастерград».

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.