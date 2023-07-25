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Исходный код идеальной работы: исследование мнений на рынке ИТ-вакансий

Группа компаний Selecty представила результаты ежегодного исследования мнений «Исходный код идеальной работы ИТ-специалиста 2022/2023».

В условиях изменчивого контекста и существования противоречивых точек зрения на тенденции ИТ-рынка Selecty считает необходимым проведение собственного исследования. Ежегодный скрининг «Исходный код идеальной работы для ИТ-специалиста» фокусируется на изменениях в факторах выбора работы и других аспектах мнений респондентов.

По результатам проведенного опроса удалось выяснить, что в сравнении с 2022 г. настроения ИТ-специалистов стали более позитивными. 85% ИТ-специалистов, принявших участие в исследовании, считают, что у ИТ-сферы в России есть перспективы развития в ближайшие 5-10 лет. Многие также ожидают, что спрос на ИТ-специалистов будет расти, а вместе с ним и уровень зарплат.

Этот фактор по-прежнему является ключевым при выборе работы. В то же время возможность работать удаленно постепенно теряет влияние. В этом году лишь 39% соискателей считают этот фактор одним из решающих, хотя в 2022 г. эта цифра была равна 64%.

Директор по персоналу ИТ-аутсорсинговой компании Selecty Дарья Кудрявцева также отметила снижение в оценке возможности работать удаленно из-за границы – в 2023 г. меньшее количество работников указывает его в числе важных. Это связано, в том числе, с уменьшением числа сотрудников, планирующих переезд из России. В отличие от обширного списка мотиваций перехода на зарубежный проект, который был в 2022 г., в 2023 г. сохранились две причины: сложности работы на российском проекте из-за рубежа и желание получать зарплату в фиксированной валюте.

При выборе работы специалисты также стали уделять меньше внимания надежности компании и предлагаемым возможностям профессионального обучения. Доля людей, указавших эти факторы в качестве решающих, сократилась в три раза, хотя для четверти работников они остаются приятным бонусом. Самым важным традиционно является ДМС – его отметили 67% работников. За ним следует оплата обучения и дополнительный оплачиваемый отпуск.

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Группа компаний Selecty c 2014 г. специализируется на цифровой трансформации крупного бизнеса, предоставляя выдающихся ИТ-специалистов лидерам российского рынка. В компании работает более 100 ИТ-рекрутеров, которые успешно закрывают за год 1500+ клиентских вакансий.

Исследование «Исходный код идеальной работы для ИТ-специалиста» было проведено при поддержке благотворительного фонда «Бюро добрых дел», специализирующегося на профориентации подростков-сирот.

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