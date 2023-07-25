Минцифры продлило аккредитацию 17 тыс. ИТ-компаний

В прошлом году изменились правила аккредитации ИТ-компаний и был введён механизм подтверждения соответствия профилю деятельности. Первая такая проверка завершилась 21 июля — её успешно прошли более 17 тыс. компаний. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры России.

Место в реестре сохранили более 12 тыс. ИТ-компаний, получающих налоговые льготы, и еще 5 тыс. организаций, которые дополнительно представили данные о соответствии необходимым требованиям: по уровню зарплаты и доле доходов от ИТ-деятельности.

Около 2 тыс. компаний не смогли сохранить аккредитацию, потому что уровень зарплаты у них не соответствовал среднему по стране или региону, где они зарегистрированы. При этом в рамках проверки брался меньший из двух вариантов.

По данным Росстата, средняя зарплата по России в III и IV кварталах прошлого года составляла 61,4 тыс. и 71,4 тыс. руб. соответственно.

Требования по проверке зарплаты распространялись только на те компании, которые не зарегистрировали свои продукты в реестре российского ПО. В случае наличия у компании ПО в реестре требования по уровню средней зарплаты на нее не распространяются. В реестре ПО зарегистрировано 17217 продуктов от 6264 компаний.

Компании, которые не прошли проверку, могут подать заявление на аккредитацию повторно. Те, кто не прошёл по критерию заработной платы, могут зарегистрировать свой продукт в реестре ПО. В случае подачи заявления до 25 октября средняя зарплата во II квартале в компании должна быть выше средней по России за I квартал 2023 г. — 66,8 тыс. руб. — или средней по региону, которая может быть меньше средней по стране.