«Базальт СПО» увеличила штат сотрудников в Санкт-Петербурге в 3 раза

«Базальт СПО» увеличила штат сотрудников в Санкт-Петербурге в 3 раза, в связи с чем открывает новый многофункциональный офис в центре Северной столицы.

В 2022 г. «Базальт СПО» перевела 83 региона России на ОС «Альт».

«Базальт СПО» активно участвует в цифровизации региона и переводит петербургские государственные и коммерческие организации, а также частных пользователей на российские импортонезависимые операционные системы «Альт».

За последние 5 лет в Петербурге и Ленинградской области было внедрено более 40 тыс. серверов и рабочих станций на основе ОС «Альт», из них: более 17 тыс. — в региональных органах исполнительной власти; более 8 тыс. — на предприятиях газовой промышленности; более 4 тыс. — в медицинских учреждениях; более 2 тыс. — в образовательных организациях.

Команда «Базальт СПО» разместится в новом многофункциональном офисе на Васильевском острове. Рабочее пространство в центре Северной столицы позволит многочисленным партнерам и заказчикам быстрее добираться и чаще видеться с командой вендора.

«Цифровая трансформация регионов — одно из приоритетных направлений в развитии российской ИТ-индустрии. Построение истинного технологического суверенитета возможно только при условии равномерного и последовательного перевода на российские решения компаний во всех уголках страны, — сказал Роман Мыскин, коммерческий директор «Базальт СПО». — В связи с этим мы планомерно расширяем численность сотрудников в региональных филиалах «Базальт СПО», в частности, в Санкт-Петербурге».

Более 300 тыс. серверов и рабочих станций в 83 регионах России были переведены на ОС «Альт», среди них — значимые объекты критической информационной инфраструктуры, образовательные и медицинские учреждения, федеральные и региональные органы исполнительной власти.