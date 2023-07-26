Luxe Retail, «Т1 интеграция» и «Сервионика» стали партнёрами

Luxe Retail, «Т1 интеграция» и «Сервионика» стали партнёрами и объединили усилия, чтобы предоставить клиентам в сфере розничной торговли выбор специализированного ПО, оборудования и сопутствующих сервисов.

В рамках партнёрского соглашения «Т1 интеграция» будет оказывать торговым сетям услуги поставки, внедрения и технической поддержки программных продуктов Luxe Retail и оборудования CCL. Компания «Сервионика» предоставит ритейлерам сервисы аутсорсинга создаваемых ИТ-систем и оборудования.

Программные продукты Luxe Retail позволяют создавать кассовую инфраструктуру магазинов, формировать долгосрочные отношения с покупателями, управлять торговыми процессами. Также Luxe Retail является эксклюзивным дистрибьютором в России и странах СНГ линейки кассовых терминалов и киосков самообслуживания австралийско-китайской компании CCL Tech.

Комментируя факт подписания соглашения, коммерческий директор «Т1 интеграции» Людмила Игнатова сказала: «Наш новый партнёр Luxe Retail обладает пулом востребованных отраслевых решений и, что сегодня особенно важно, это продукты собственной разработки, включённые в реестр отечественного ПО, не имеющие санкционных рисков и не требующие лицензионных платежей зарубежным компаниям. На основе этих IT-решений мы поможем торговой рознице выстраивать современную кассовую инфраструктуру, улучшать взаимодействие с клиентами, повышать эффективность бизнес-процессов».

Генеральный директор компании «Сервионика» Александр Ельцов отметил: «Торговая индустрия – одна из важнейших отраслей российской экономики, поэтому надёжная работа розничных сетей является нашим безусловным приоритетом. В партнёрстве с Luxe Retail мы сможем гарантировать бесперебойное функционирование внедряемых систем и оборудования, превосходное качество обслуживания конечных потребителей – покупателей, возможность масштабирования IT-инфраструктуры при активном развитии торгового бизнеса».

В свою очередь, генеральный директор Luxe Retail Любовь Рыбакова сказала: «Мы видим огромный потенциал для реализации комплексных проектов, включающих в себя поставки ПО, оборудования и сервисных услуг для торговых компаний и сетей АЗС. В лице «Т1 интеграции» и «Сервионики» мы нашли сильных партнёров, обладающих многолетней экспертизой, мощными командами профессионалов, большим опытом реализации именно сложных комплексных проектов. В этом взаимодействии мы рассчитываем укрепить свои позиции в различных сегментах ритейла и обеспечить клиентов максимально полным спектром услуг консалтинга, интеграции, поддержки и аутсорсинга».