14% преподавателей положительно относятся к тому, что их труд могут заменить нейросети

69% опрошенных репетиторов считают нормальным использование ИИ в процессе обучения детей. Однако более 85% преподавателей уверены, что роботы не смогут заменить человека в сфере образования. При этом 20% учителей сами используют нейросети в работе, а более половины респондентов считают, что замена репетитора на нейросеть научит детей обращаться с новыми технологиями. Как российские преподаватели относятся к применению искусственного интеллекта в учебе, узнал онлайн-сервис для поиска специалистов «Профи» у 1800 респондентов.

Аналитики «Профи» выяснили, что много плюсов в замене репетиторов на ИИ видят 14,3% преподавателей, в то время как более 85% относятся к такой ситуации отрицательно. 60% специалистов не пользовались технологиями наподобие ChatGPT, а у оставшихся 40% есть такой опыт. 20% респондентов пользуются помощником регулярно.

Преподаватели рассказали, что одобряют, когда дети используют ИИ, если это делает обучение проще (35,6%) или в образовательных целях (33,7%). Говоря о том, каких специалистов может заменить нейросеть, 78,8% репетиторов уверены, что это невозможно. Но если это неизбежно, то респонденты считают, что заменить возможно учителя информатики (19,3%), репетитора математики (13,5%), физики (10,9%), а также истории (9,8%), русского или иностранного языка (8,6%). Самыми незаменимыми специалистами оказались учителя литературы. Только 5,6% респондентов считают, что их труд может заменить нейросеть.

Эксперты также узнали мнение преподавателей о преимуществах и недостатках использования ИИ в обучении. Респонденты считают, что роботы не смогут найти личный подход к ребенку (70,7%), у детей будет меньше навыков социализации (70,8%), а также роботы лишены эмпатии (72,3%).

В качестве преимуществ использования ИИ в обучении детей преподаватели отметили: возможность научиться новым технологиям (59,1%), более низкую цену занятий с роботом (49,6%), а также возможность обучаться нескольким предметам с одним нейросетевым помощником (46,3%).

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