Производитель первых в России высокоскоростных трансиверов из ОЭЗ «Технополис Москва» нарастил выручку в семь раз

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», российский разработчик и производитель устройств для оптоволоконной связи в I квартале 2023 г. реализовал продукции на почти 300 млн руб., что в семь раз превышает показатели аналогичного периода 2022 г. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Владислав Овчинский.

«Столичная особая экономическая зона стала базовой площадкой для размещения кластера фотоники и микроэлектроники, где разрабатываются передовые технологии и продукты в области оптико-электронных и лазерных систем, оптических материалов и устройств. Сегодня в это объединение входит 52 ведущих производителя, 20 из которых развернули свои производства на территории столичной ОЭЗ. В их числе компания «Неорос», которая в первом квартале текущего года реализовала продукцию на 288 млн руб., что в семь раз больше, чем за аналогичный период 2022 г.», – отметил Владислав Овчинский.

Предприятие является единственным отечественным производителем планарных оптических сплиттеров, которые обеспечивают широкополосный доступ к интернету, передачу речи и работу цифрового телевидения. На все свои устройства компания устанавливает собственное программное обеспечение.

Самой востребованной продукцией резидента ОЭЗ «Технополис Москва» стали первые в России цифровые оптические трансиверы со скоростью работы от 100 Гбит/с и выше, которые вместе с оптоволоконными кабелями используются для передачи массивов данных на большие расстояния. Эти устройства имеют стратегическое значение для цифровой трансформации российской экономики – являются ключевыми изделиями, обеспечивающими работоспособность всей системы, и позволяют обмениваться данными внутри нее. У разработки есть заключение Минпромторга России по постановлению №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», что дает производителю конкурентные преимущества на российском рынке и доступ к госзакупкам.

«Компания получила статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» в 2020 г. За время своей деятельности она инвестировала в свое развитие свыше 620 млн руб. и реализовала продукцию почти на 2,5 млрд руб. Основные заказчики предприятия – российские операторы связи, банки, дата-центры, госструктуры. В I квартале 2023 г. резидент расширил производственные площади на 1,293 тыс. кв. метров для повышения объемов производства импортозамещающей продукции и выпуска когерентных трансиверов», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

К концу 2023 г. компания планирует очередной этап расширения производства.

«В рамках стратегии развития компании планируется внедрение новых технологий производства трансиверов, что значительно удешевит их себестоимость. Инновационный проект позволит создать не менее 15 рабочих мест», – отметил генеральный директор компании Магомед Алиханов.

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ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров.