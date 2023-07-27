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СберТех расскажет об эффективном масштабировании процессов разработки

8 августа российский разработчик ПО СберТех проведет вебинар, где поделится опытом управления релизным конвейером и масштабирования процессов разработки.

На вебинаре «Platform V Works Orchestra R – дирижер вашего релизного конвейера» эксперт СберТех Виталий Астраханцев расскажет об инструменте для эффективного масштабирования процессов разработки.

Гости узнают, как с помощью продукта снизить затраты на DevOps при росте объемов проекта, выстроить прозрачный end-to-end CI/CD конвейер, обеспечить легкое прохождение всех этапов контроля безопасности при выпуске нового релиза и многое другое.

Начало вебинара в 11:00, регистрация по ссылке: https://platformv.sbertech.ru/events/q/platform-v-works-orchestra-r-dirizher-vashego-reliznogo-konvejera?utm_source=cnews&utm_medium=news&utm_campaign=webinar-08-08-2023

Токен: Kra246DTvРекламодатель: АО "СберТех "ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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